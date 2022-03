V RTVS sa po minulotýždňovom škandále udiali personálne zmeny. Šéf spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan dal výpoveď. Krátko na to v pondelok, sa už v súvislosti s vojnou na Ukrajine zmenila aj vysielacia štruktúra kanálu Trojka. Diváci môžu v nepretržitom 24–hodinovom vysielaní sledovať čerstvé spravodajstvo z domova aj zo sveta. Ako to televízia tak bleskovo stihla?

Vahram Chuguryan bol riaditeľom Sekcie spravodajstva a publicistiky od marca 2018. V posledné dni čelil kritike v súvislosti so spravodajským pokrývaním udalostí na Ukrajine. Chuguryan abdikoval na funkciu po kritike toho, ako RTVS v utorkovej (22. februára) relácii Správy a komentáre odprezentovala tému napätia na Ukrajine. Výhrady vzbudili proruské vyjadrenia bývalého premiéra a ministra spravodlivosti SR Jána Čarnogurského, ktoré ostali bez oponentúry a konfrontácie s reálnymi faktami.

Vahram Chuguryan dal v RTVS výpoveď. Jaroslav Novák Remove Vybrať z banky Nahrať z PC Nahrať z URL

Po jeho odchode nastali veľké zmeny aj vo vysielaní. V mimoriadnej situácii súvisiacej s vojnou na Ukrajine sa RTVS rozhodla podstatne rozšíriť vysielanie spravodajstva. Od pondelka 28. februára nahradilo dočasne vysielanie Trojky plnohodnotné celodenné spravodajské pokrývanie tém z domova i zo sveta. „Práve teraz je úloha RTVS informovať a upokojovať situáciu o to dôležitejšia, a preto sme pristúpili k operatívnemu spusteniu nepretržitého spravodajsko-publicistického vysielania :24. Chceme tak vytvoriť pevný a spoľahlivý informačný zdroj pre verejnosť, ktorý bude dostupný pre všetkých 24 hodín denne a 7 dní v týždni,“ vyjadril sa generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Zdroj: RTVS

Vysielanie :24 naživo prináša zásadné vyhlásenia predstaviteľov štátu k aktuálnej politickej a bezpečnostnej situácii. Taktiež naživo v polhodinových blokoch informuje o tom, čo sa v súčasnosti deje najmä na Ukrajine, ale aj na Slovensku. Spravodajský okruh ponúka aj diskusie odborníkov z radov politológov, sociológov, vedcov a samozrejme politikov.

Spustenie nepretržitého spravodajstva však dalo RTVS dosť práce. Ako dlho trvali prípravy? „V ideálnych prípadoch trvá spustenie takéhoto vysielania niekoľko mesiacov. Povinnosťou RTVS, ktorú si plne uvedomujeme, je reagovať rýchlo a promptne. V našej susednej krajine je vojna a my chceme a musíme našim divákom priniesť všetko podstatné 24 hodín denne. Rozhodnutie padlo počas víkendu v priebehu 3 – 4 hodín. Išlo o rozhodnutie generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka, ktorý avizuje svoju víziu spravodajského vysielacieho okruhu do budúcnosti už dlhší čas. Mimoriadna situácia si však vyžiadala vytvoriť akýsi predvoj takéhoto okruhu. Uvedomujeme si, že mimoriadne spravodajské vysielanie, ktoré nahradilo Trojku, vzniklo v extrémne rýchlom čase a nedá sa porovnávať s dlho pripravovanými či zabehnutými spravodajskými televíziami, no budeme sa snažiť ho neustále skvalitňovať a zlepšovať,” napísala nám hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

Moderátorka Martina Jančeková pracuje v RTVS už dlhých 25 rokov. Známa je aj z relácie Svet v obrazoch. Zdroj: RTVS

Ako rýchlo RTVS dokázala zohnať moderátorov a redaktorov? „Na mimoriadnom spravodajskom vysielaní pracujú všetci naši aktuálni moderátori, redaktori, zahraniční spravodajcovia, spolupracovníci a ďalší tvorcovia. Samozrejme, ruku k dielu prikladajú aj ďalší kolegovia, nielen zo sekcie spravodajstva a publicistiky,” pokračovala Pivarčiová. Keď sa to uchytí, je možné, že sa Trojka natrvalo zmení na spravodajský kanál? „Zatiaľ ide o dočasné riešenie, uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať a podľa toho budeme prijímať ďalšie rozhodnutia a reagovať. Naším zámerom rozhodne nie je pripraviť divákov Trojky o ich obľúbené vysielanie. Do budúcnosti chceme priniesť divákom popri Jednotke, Dvojke, Trojke a :Športe aj piaty – spravodajský televízny okruh. Mimoriadne spravodajstvo :24 je zatiaľ plánované na dva týždne. Všetko sa však bude odvíjať od aktuálnej situácie,” dodala.

