Hlavné Správy RTVS prešli pred šiestimi rokmi veľkou zmenou. Osekali ich totiž iba na jedného moderátora. Teraz, po nedávnych veľkých zmenách vo vedení spravodajstva, sa kompetentní rozhodli opäť ozvláštniť vysielanie a k hviezdam večerného spravodajstva pridávajú ich kolegov. Prvýkrát sa na obrazovke RTVS objaví v Správach o 19.00 nová moderátorská dvojica už v sobotu 14. mája!

Nové dvojice už majú za sebou aj natáčanie jinglov. Zdroj: RTVS

Nové hlavné hviezdy spravodajstva už majú za sebou aj nakrúcanie džinglov, ktoré sa vo vysielaní RTVS majú objaviť už v najbližších dňoch. Nám sa exkluzívne podarilo zistiť mená a kombinácie moderátorov vynovených Správ RTVS o 19.00. K pôvabnej stálici Janette Štefánkovej pribudne doterajší redaktor spravodajstva RTVS Andrej Bálint. Ľubomír Bajaník bude mať po svojom boku Klaudiu Suchomel Guzovú a k Viliamovi Stankayovi sa do večerných správ pridá moderátorka Simona Simanová.

Ľubomír Bajaník - moderátor spravodajstva RTVS. Zdroj: Robo Homola

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa na zmenu na obrazovkách už teší, pretože bol podľa našich informácií sám jej iniciátorom. „Som veľmi rád, že po rokoch osviežime vysielanie nášho večerného spravodajstva. Verím, že sa nové dvojice dokonale zladia a že si ich diváci obľúbia. Zároveň pevne verím, že pre divákov RTVS bude okrem dennej dávky objektívnych informácií aj táto milá novinka dôvodom na zachovanie priazne nášmu televíznemu spravodajstvu,“ povedal.

Na snímke Janette Štefánková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Do moderátorských kresiel v Správach RTVS zasadnú aj nové tváre, ktoré svoje nové úlohy vnímajú aj ako výzvy. „Veľmi sa teším, mám miernu trému, ale bude to perfektná skúsenosť a veľká výzva. Keď som sa to dozvedel, chvíľu som predýchaval a potom som to oznámil mojej rodine,“ povedal nový moderátor Andrej Bálint, na ktorého sa už teší stálica spravodajstva RTVS a jeho nová moderátorská kolegyňa Janette Štefánková. Do hlavnej spravodajskej relácie mieri aj Simona Simanová, ktorú diváci poznajú ako moderátorku z denných spravodajských relácií RTVS. „Veľmi sa teším, pretože mám okolo seba skvelý tím, s ktorým pracujem už 15 rokov. Som zvedavá a zároveň verím, že sa to divákom bude páčiť,“ prezradila Simanová, ktorá si sadne v štúdiu s Viliamom Stankayom. Ten aj spolu s Ľubom Bajaníkom už moderovanie Správ vo dvojici zažil. „Už som kedysi moderoval vo dvojici, mal som viacero moderátorských partneriek, verím, že aj túto zmenu diváci ocenia a naše Správy budú pre nich atraktívnejšie a živšie,“ verí Stankay. „Je to opäť návrat späť, keď budeme môcť opäť viac spolupracovať vo dvojici, viac sa koordinovať a sústreďovať na prácu s jednotlivými zahláseniami a zároveň si ju aj rozdeliť,“ dodal hviezdny moderátor RTVS Ľubomír Bajaník. K nemu kompetentní v Mlynskej doline priradili doterajšiu redaktorku spravodajstva Klaudiu Suchomel Guzovú.

