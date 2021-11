Kristián Čekovský poukazoval hlavne na neefektívne hospodárenie RTVS a spomenul hlavne výrobu predražených programov ako Zdravá maškrta dcéry Ivety Malachovskej, šou Milujem Slovensko, program Najväčší Slovák či cyklus Slovenský panteón. Rada RTVS vtedy všetky jeho obvinenia odmietla.

Predseda NR SR Boris Kollár však v tom čase vyhlásil, že kým sa neuskutoční audit Najvyššieho kontrolného úradu v RTVS a nepotvrdia sa tieto podozrenia, nenechá kriminalizovať Radu RTVS. Išlo o kontrolu zmluvných vzťahov RTVS za obdobie 2018 – 2020. Audit však prebehol až tento rok, a to v mesiacoch február až august. Generálny riaditeľ Jaroslav Rezník konečne dostal do rúk výsledky a včera okamžite zvolal tlačovku. ­

Bývalý redaktor RTVS a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský. V máji 2020 vystúpil s "čiernymi dierami" v RTVS, kde tvrdil, že televízia predražila viaceré jej projekty. Zdroj: YouTube

„Zo strany NKÚ nebolo začaté správne konanie, ktoré by viedlo k uloženiu akejkoľvek finančnej sankcie, tzn. nič nemusíme vracať do štátneho rozpočtu, čo býva v situácii, keď sa nájdu nejaké nedostatky. Túto kontrolu hodnotím zo strany RTVS ako mimoriadne úspešnú a povzbudzujúcu do ďalšej práce,“ povedal nám Rezník. „Z toho, čo prezentoval pán Čekovský, že máme akési čierne diery, sa nepreukázalo nič. Nezvyknem komentovať vyjadrenia politikov a pán Čekovský je politik. Mojou úlohou je zabezpečiť RTVS zo zákona primeranú mieru nezávislosti aj v slobode tvorby a o toto sa budem usilovať aj naďalej,“ dodal.

„Kontrolou zmlúv z vybranej vzorky bolo zistené, že obsahovali všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a boli dodržané postupy nastavené v Smernici o zmluvách. Preverený bol aj spôsob nákupu a náklady na nákup licencií vybraných programov. Nedostatky zistené neboli,“ znie v správe NKÚ.

