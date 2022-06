Svoju víziu odprezentoval tak ako ostatní kandidáti v pätnásťminútovej prezentácii. Vo svojich smelých plánoch chce vyriešiť otázku financovania telerozhlasu, vytvoriť detský online kanál, samostatnú dramaturgiu na výrobu nových seriálov a programov či nový rozhlasový okruh Ľudovka s folklórnym zameraním. Počas vypočúvania oznámil aj to, že v najbližších dňoch sa po 40 rokoch začne obnova fasády budovy obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu, no potom všetkých odrovnal ďalším tromfom.

Na slávnostnom otvorení v roku 1975 nechýbali ani súdruhovia. Zdroj: TASR

Predložil vizualizáciu plánovanej rekonštrukcie výškovej budovy v Mlynskej doline. Dnes zíva prázdnotou, no ak by sa Rezníkovi podarili jeho plány, takmer zo zabudnutej stavby by sa mala stať moderná budova. Svoj nový šat by ikonická stavba nemala mať len zvonka, ale zámerom je sedem rokov nevyužívanú 108-metrovú budovu oživiť a vrátiť na 28 poschodí čulý pracovný ruch.

Bola to prvá výšková budova v Česko-Slovensku s výškou nad 100 m. Slávnostné otvorenie sa konalo v roku 1975. Zdroj: TASR

„Je našou prirodzenou ambíciou vrátiť tejto stavbe jej pôvodnú estetickú hodnotu a objaviť nové možnosti využitia. Po rekonštrukcii tejto ikony modernej slovenskej architektúry (v spolupráci s MK SR, MF SR, ÚHP, IKP atď.) je možné využiť ju ako prirodzené centrum pre administratívu zabezpečujúcu podmienky kultúrneho diania na Slovensku. Táto budova s rozlohou takmer 25 000 m2 podlahovej plochy + 1 700 m2 parkovísk sa môže stať moderným sídelným centrom viacerých kultúrnych inštitúcií, ktoré na dennej alebo pravidelnej báze spolupracujú s RTVS,“ odtajnil svoje plány. Nám sa podarilo získať vizualizáciu, ako by to celé mohlo vyzerať. Či Rezník svoje smelé plány aj zrealizuje, sa rozhodne už v najbližších týždňoch.

