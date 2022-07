Päťročné funkčné obdobie v čele verejnoprávnej inštitúcie trvá Jaroslavovi Rezníkovi ešte do 1. augusta. Potom si do kresla šéfa RTVS zasadne novozvolený Ľuboš Machaj (68), ktorý má v pláne nastoliť viacero veľkých zmien. Ako zvládol Rezník porážku, čo bude teraz robiť a aký je jeho názor na svojho nástupcu?

Pán Rezník, napriek skvelému programu a rozpracovanej vízii, ako vidíte RTVS v budúcnosti, ste vo voľbe neuspeli. Aké boli vaše prvé pocity?

- Moje nezvolenie ne-vnímam ako neúspech. Spomedzi pôvodne ôsmich kandidátov som postúpil do druhého kola voľby. Akokoľvek sa na to môžeme pozerať, je to istý znak toho, že môj projekt zákonodarcov zaujal napriek rôznym okolnostiam, ktoré proces voľby sprevádzali. Samozrejme, že by som rád pokračoval v rozbehnutých projektoch v RTVS, bohužiaľ, túto možnosť som už nedostal. Iste to zamrzí, ale na druhej strane budem mať voľný čas na oddych, čo bol pre mňa ostatných 5 rokov takmer neznámy pojem.

Novým generálnym riaditeľom RTVS bude Ľuboš Machaj. Aký máte na neho názor?

- Ľubošovi Machajovi gratulujem a držím vo funkcii palce, aby sa mu podarilo presadiť vízie, ktoré si vo svojom projekte stanovil. RTVS odovzdávam svojmu nástupcovi v pozícii najdôveryhodnejšieho média na Slovensku. Verím, že zvládne všetky výzvy, ktoré pred ním stoja. Nebude to ľahké, ale je to vrchol jeho profesionálneho života, je teda pravdepodobné, že využije všetky svoje skúsenosti.

Jaroslav Rezník od augusta ako generálny riaditeľ RTVS končí. Zdroj: RTVS

Ľuboš Machaj zvažuje do funkcie šéfky spravodajstva RTVS novinárku Máriu Hlucháňovú, ktorá v minulosti kandidovala za KDH. Keď ste si však vy v roku 2018 vybrali za riaditeľa spravodajstva Vahrama Chuguryana, jedna z výhrad proti tejto nominácii bola, že v minulosti pracoval pre politikov. Čo si o tom myslíte?

- S pani Hlucháňovou nemám osobnú pracovnú skúsenosť, preto mi neprináleží hodnotiť vhodnosť tejto voľby. Som však presvedčený, že nie je na mieste diskriminovať adeptov na vedúce pozície v redakcii spravodajstva na základe ich predošlého pracovného pôsobenia. Rozhodujúce sú v tomto prípade najmä skúsenosti, manažérske zručnosti, orientácia v mediálnom priestore a v celospoločenskom dianí a citlivé vnímanie reality. Na druhej strane vnímam, že v médiách táto informácia nerezonuje tak výrazne, ako to bolo v prípade, keď som o takýchto krokoch uvažoval a rozhodoval ja. Chcem veriť, že povestný dvojaký meter sa v tomto prípade nepretaví do praxe. V každom prípade zatiaľ ide len o úvahy, treba si počkať na to, čo z úvah sa stane realitou.

Mnohých určite zaujíma, aké sú teraz vaše plány a kam povedú vaše kroky.

- Budem oddychovať, venovať sa rodine, svojim najbližším. Plánujem vypnúť, aktívne stráviť voľný čas a potom sa uvidí. Určite dlho bez pracovného nasadenia nevydržím.

Ľuboš Machaj Zdroj: Jaroslav Novák

Od augusta sa vaše šéfovanie končí, nestalo sa, že mnoho ľudí sa vám akoby šibnutím prútika otočilo chrbtom? Nie je totiž nič výnimočné, že ľudia tých druhých potrebujú iba vtedy, keď sú v nejakej funkcii.

- Takúto situáciu v živote nezažívam prvýkrát, takže som pomerne rezistentný. Nevnímam, že by sa mi niekto otočil chrbtom. So svojimi najbližšími pracovníkmi som mal a stále mám korektné pracovné vzťahy. V živote, samozrejme, občas prichádzajú aj sklamania, obzvlášť v takýchto situáciách. Aktuálne však nemám pocit, že by niekto z mojich najbližších kolegov zrazu otočil o 180 stupňov. Je to aj znamenie, že som si vybral správnych ľudí. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.

Za čím vám bude asi najviac smutno?

- Vždy, keď niečomu venujete maximum úsilia, máte niečoho plnú hlavu a máte plány, ako to ďalej zlepšovať a skvalitňovať, prídu chvíle, keď vás zamrzí, že sa to zrazu skončí. Päť rokov je naozaj dlhý čas, počas ktorého som spoznal neskutočne veľa tvorivých ľudí, ktorí sa s entuziazmom a odhodlaním púšťali aj do zdanlivo nerealizovateľných projektov. Nie som ten typ, ktorý by lamentoval nad tým, za čím mu bude smutno. Cítim skôr vďačnosť za to, že som mohol byť súčasťou pekných projektov a prispieť svojím dielom k veľkému posunu verejnoprávnej inštitúcie vpred v rôznych smeroch. Úprimne ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom za ich pracovné nasadenie a množstvo úspešných projektov, na ktorých sme počas uplynulých piatich rokov spolupracovali. Mrzí ma jedine to, že sa mi počas tohto obdobia nepodarilo presvedčiť zákonodarcov nevyhnutne konať v oblasti stabilizovania systému financovania RTVS.

Myslíte si, že pán Machaj nastolí v RTVS veľké zmeny?

- Budem mu držať palce, aby pokračoval v dobrých veciach, ktoré v RTVS fungujú. Veľké zmeny môžu byť na jednej strane fajn, no na druhej strane nemusia vždy vypáliť podľa očakávaní. RTVS si zaslúži, aby si držala status potrebnej a obľúbenej inštitúcie. Verím, že aj s novým vedením si priazeň divákov a poslucháčov zachová.

