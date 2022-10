Jaro pri 9-mesačnom vážení úplne zlyhal. Od polročného váženia totiž schudol iba 10 kíl – na váhu 197 kg. Sám napokon priznal, že chudnutie nedodržiaval. Molnár bol z neho zhrozený. „Doktora od nás nedostaneš,“ oznámil Jarovi, ktorý dokonca počas točenia šou prišiel aj o prácu. „Je to katastrofálne a hazardovanie so životom,“ povedal mu Molnár nahnevane. „Bez tvrdej disciplíny a pravidiel sa nikdy nikam neposunieš,“ pokračoval. Jaro sa zobral a nahnevane z váhy odišiel.

Iba 22-ročný Jaro z Extrémnych premien sa vyjedol na neuveriteľných 265 kíl. Zdroj: tv markíza

„Nevyhodím ťa z Extrémnych premien, ale trénovať ťa už viac nebudem! Ak za 3 mesiace schudneš na 160 kíl, pripravím ti galavečer. Keď nie, naša cesta sa končí, aj keď ma to bude mrzieť,“ odkázal mu Molnár. Jaro všetko zhodil na svoju psychiku, keď sa trápil z toho, že ho podviedla frajerka. Jeho konečná váha bola 208 kg, no keďže sa vážil oblečený, Maroš mu odpočítal 2 kilá. Nás zaujímalo, ako si dnes žije a či ďalej chudne. Žiaľ, s Jarom sa nám skontaktovať nepodarilo. Molnára jeho zlyhanie mrzí.



"Jarov postoj k Extrémnym premenám bol pre mňa veľkou výzvou. Začalo to samotným výberom, kde to vyzeralo všelijako. Akokeby ma nechcel pustiť dnu, avšak nakoniec sme sa tam dostali. Od začiatku som mal veľmi zaujímavý pocit, nebol som úplne presvedčený, či to naozaj chce. Vedel som, že je brutálne lenivý, inak by nedopustil, aby vážil 265 kíl. Ale dúfal som. Moja úloha nie je pochybovať ale urobiť všetko pre to, aby som ho doviedol do víťazného konca. O to som sa snažil celý čas, bohužiaľ, nedopadlo to tak, ako by som chcel, aby to dopadlo. Dal som mu na výber veľa možností a myslím si, že som urobil všetko pre to, aby to dokázal, aj keď záver bol aj pre mňa ako trénera frustrujúci," povedal nám Maroš.

"To, že zlyhal, je výsledok jeho postoja. Nedokázal veriť tomu, že keď bude naozaj poctivo makať a trénovať a bude mať silné morálno-vôľové vlastnosti, tak tú premenu je schopný dotiahnúť do úspešného konca. Možno, ak by vyrastal a bol v inom prostredí, kde všetci prekonávajú prekážky, tak tá jeho premena by bola, dá sa povedať, dokonalá. Aj napriek tomu, že som sa mu ponúkol zostať s ním v byte celý mesiac, aby sme boli spolu trénovali a aby jedol to, čo mu navarím, túto výzvu neprijal. Po šou sa neozval, sľúbil mi nejaké veci, z čoho som jemne smutný, musím to však brať tak, ako to je," dodal.

