Monika stvárňuje v dobovom seriáli postavu vedúcej oddelenia módy, Vilmu Rusnákovú. Medzi divákmi je obľúbená aj v reálnom živote, rovnako ako jej polovička - tanečník a choreograf Jaro Bekr. Fanúšikovia dvojici držia palce a tešia sa z ich pekného vzťahu. "Vy ste super, pretože ste takí autentickí. Na nič sa nehráte, neherečkujete i napriek svojim profesiám, ktoré máte, ale ste úplne prirodzení. Ďakujem za to ,že existuje ešte normálny šoubiznisový pár. Zostaňte takí, akí ste", napísala istá Janka.

Tentoraz Jaro prekvapil sledovateľov súkromným záberom z ich spálne, na ktorej sa jeho milovaná ešte len prebúdza. Podelil sa aj o typický rituál, ktorým manželku ráno budí.

Jaro Bekr netají, že to medzi nimi s Monikou iskrí aj po rokoch. Zdroj: instagram.com/hilmerovamonika/

"Samozrejme, že cítila, že ju fotím. Keď už je Monika v polospánku a už sa pomaly preberá, ale ešte sa jej hrozne nechce, strašne rád sa k nej otočím ležiac na bruchu, bradu si podopriem rukami a vystrúham "na*ebnutejší" výraz, aký viem (to mi ráno teda nedá veľa roboty). Niečo, ako keď Frodo uvidel prvýkrát Prsteň...a čakám, kedy Monika otvorí oči," napísal s láskou. Monika sa nezdržala komentára: "To si fakt dal toto von?" opýtala sa so smiechom.

Aj Monike Hilmerovej nádych minulej doby pristane. Zdroj: TV Markíza

Väčšina ľudí sa však v komentároch "rozplývala", no našli sa tiež také, ktoré vyvolali opačnú reakciu. "Monika sa ti musela strašne poďakovať. Zabila by som ťa." Manželia však takéto momenty berú s dávkou humoru, čomu nasvedčuje aj tanečníkova odpoveď: "Rehoceme sa na tom", odpísal.

