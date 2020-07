Lajčáková-Hargašová sa minulú jeseň po dvoch rokoch vrátila do RTVS, keď priletela z New Yorku, kde pôsobil jej manžel Miroslav Lajčák ako predseda Valného zhromaždenia OSN. Vo verejnoprávnej televízii moderovala vlastnú tolkšou „V dobrej spoločnosti“. Išlo o reláciu, kde moderátorka odkrývala príbehy výnimočných ľudí. Hneď v prvej časti zavítala za Nasťou Kuzminovou do jej rodného mesta Ťumen či neskôr za Danielou Hantuchovou. Odkedy sa relácia v decembri 2019 skončila, moderátorka sa z obrazovky vytratila. A druhá séria je zatiaľ v nedohľadne, o čom sme už písali pred pár dňami.

Jarka Lajčáková Hargašová s dcérou. Zdroj: Norbert Skaličan

Moderátorku sme nedávno stretli na akcii, kde sme ju vyspovedali, ako to teda vyzerá s jej pôsobením v RTVS. „Minulý rok sme začínali točiť už v januári, no teraz na jar zrazu prišla korona,“ prezradila nám Lajčáková. „Počas výroby sme cestovali aj do zahraničia a nikto nevedel predpovedať v marci, kedy sa to skončí, kedy by sme mohli vycestovať. A aby sme dokázali vysielať od jesene, tak to by sme nemali šancu stíhať. Ono sa to nezdá, ale za výrobou relácie sú skoro dva roky práce. Aj keď to boli kratšie časti, boli za tým týždne roboty,“ vysvetlila nám Jarka, ktorej druhá séria talkshow sa na jeseň neobjaví.

„Do budúcna ďalšiu spoluprácu s pani Lajčákovou-Hargašovou v prípadnom pokračovaní relácie V dobrej spoločnosti alebo v inom formáte nevylučujeme,“ prezradila nám nedávno hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. No ani iný formát s Lajčákovou vo výhľade nie je, čo nám potvrdila aj moderátorka. „Nie, zatiaľ sa nič nové nečrtá,“priznala nám s tým, že od televízie si dala na nejaký čas pokoj a naplno ju zamestnávajú jej najbližší.

„Venujem sa rodine. Okrem mladšej dcéry Lary a staršej Vanesy aj krásnym vnúčikom. Tesne pred koronou - karanténou - som sa druhýkrát stala babičkou. Takže sme si to obdobie naozaj poriadne užili,“ hovorí Jarka, ktorá sa tak v 53. rokoch pýši titulom dvojnásobnej babky. A pri vnúčikoch jej podľa jej slov za práca v televízii smutno nie je. „Nie, nechýba mi televízia. Nenudím sa,“dodala s úsmevom.



