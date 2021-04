Dušan Tarageľ v knihe Hádam ma nezabijú dokonca zverejnil hercov vtedajší blízky vzťah s Dianou Mórovou. Opísal v nej vtipné a hlavne dvojzmyselné odkazy medzi kolegami, ktoré si nechávali na prezenčnej listine.

Mórová a Kroner: Dušan Tarageľ na nich nabonzoval zaujímavé pikantnosti. Zdroj: archív

Diana tvrdila, že hoci mali s Jankom k sebe blízko, všetko ostalo v kamarátskej rovine. V divadelných šatniach sa však šepkalo ešte o jednej dáme, ktorá vraj neodolala šarmu sympatického Janka. Herec mal mať v minulosti blízky vzťah aj s Michaelou Čobejovou. A blondínka sa nikdy netajila tým, že Janka obdivovala už ako tínedžerka.

Na Janka Kronera sa chodila pozerať do divadla ešte ako gymnazistka. No keďže je medzi hercami pätnásťročný vekový rozdiel, dospievajúcej slečne vtedy ani nenapadlo, že k svojmu idolu bude mať niekedy blízko. „Hrali sme spolu predstavenie Na skle maľované. Keďže som s ním mohla stáť na javisku, vlastne sa mi splnil sen. Veď bol môj idol. Bolo to úžasné,“ zaspomínala si pred rokmi herečka.

Janko Kroner mal mať blízky aj k herečke Michaele Čobejovej. Zdroj: archív

