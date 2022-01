Janka už od pondelka pôsobila veľmi zvláštne. Pravidelne mala dvojzmyselné narážky na chlapov a vyzeralo to tak, že si silou-mocou hľadá frajera. Stredajší večer patril jej. Keď k nej ostatní dorazili, okamžite ich zaujali rodinné fotky na stenách, a tak sa rozhodla vyjsť s pravdou von.

Relácia Bez servítky riešili už aj alkohol. Zdroj: tv joj

„To je moja instantná rodina,” netajila sa. „Deti sú moje a aj nie sú moje, podľa zákonov Slovenskej republiky. S mojou bývalou partnerkou sme si našli vhodného darcu, s ktorým sme si namiešali to, čo sme chceli. S partnerkou už teraz nie sme spolu, ale ostali sme spolu ako rodina,” šokovala Janka. Prekvapila tak nielen hostí, ale aj divákov. „Išla s kožou na trh, to nedá každý. Čítam tu negatívne komentáre a väčšina to odsudzuje, ja na tom však nič zlé nevidím, je to každého osobná vec,” napísala Žaneta na sociálnej sieti.

