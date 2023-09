Moderátorka „Na hrane" Jana Krescanko Dibáková ,,vyfasovala” na JOJ 24 predvolebné diskusie spolu s kolegom Jakubom Prokom. Všetko sa odohráva v novom volebnom štúdiu vo farbách bielej, modrej a červenej, čo symbolizuje trikolóru Slovenska. 20. a 21. septembra to vyvrcholí kľúčovými a možno aj ostrými predvolebnými súbojmi. Skúsená novinárka nám dovolila nahliadnuť do ich zákulisia.

Za sebou máte už dve predvolebné diskusie. Ako sa na tieto živé diskusie pripravujete?

- Je to o tom nekonečnom štúdiu, nekonečnom prezeraní programov, kandidátok a kandidátov. Tlačové konferencie, ktoré sa nám striedajú jedna za druhou alebo dokonca sa konajú aj paralelne, takže to si človek všetko musí doštudovať a doslova dopočúvať. To je jedna časť tej prípravy a druhá časť je, samozrejme, už to rozmýšľanie a tvorba toho, čo chceme divákom predostrieť priamo pred voľbami.



Predvolebné diskusie moderuje spolu s Jakubom Prokom. Zdroj: tv joj

Pri mnohých moderátoroch je cítiť, na akej strane politického spektra sú. Je podľa vás ťažké ostať nad vecou?

- Asi to má každý nejako inak, ja to mám tak, že sa snažím nebudovať nejaký vzťah k politikom. Mám pocit, že mám dosť veľký nadhľad, pretože v zásade mi nikto nie je nejak extrémne sympatický a snažím sa naozaj profesionálne udržiavať odstup, zároveň si s nikým netykám. Na druhej strane, máme v zahraničí príklady takej tej názorovej žurnalistiky, ak je to otvorené a redakcia sa k tomu prizná, v podstate to nie je nič zlé.



K politikom sa snaží nebudovať žiaden konkrétny vzťah, a práve preto dokáže zostať nad vecou. Zdroj: tv joj

Myslím si, že na Slovensku nie sme na to ešte zvyknutí. To je však situácia, ktorá napríklad mne nesedí, mám pocit, že je potrebné byť neutrálny a udržať si odstup. Ak niekto robí názorovú žurnalistiku, je potrebné sa k tomu otvorene priznať a myslím si, že sa mi hádam darí nedávať nejaký názor najavo, ktorý sa vlastne snažím nemať.

Mnoho vašich kolegov hovorí, že miestami majú problém pozývať si hostí do debát, pretože politici si vyberajú, s kým áno a s kým nie. Čo si o tom myslíte?

- Je to veľký problém, lebo jednak je v tom veľká kombinatorika tých strán. Druhý problém je taká osobná animozita medzi lídrami, niektorí sa doslova neznášajú. Toto predvolebné očakávanie a tento predvolebný strach, že niekto zlyhá v tých diskusiách sa do toho celého premieta.



Strany naozaj veľmi špekulujú alebo naopak tlačia svojich kandidátov, aby sa ukazovali čo najviac. A tu prichádza tá naša úloha povedať niekde stop alebo my si to predstavujeme takto a nechceme tohto kandidáta preto, lebo máme povedzme nejaký dramaturgický zámer alebo ho jednoducho nepotrebujeme len tak „tlačiť" či robiť mu nejaké zbytočné promo, ak si to nezaslúži.

