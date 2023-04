Ján Tribula (46) zavítal v pondelok do Telerána. Relácia S Tribulom po horách totiž onedlho dovŕši 300. epizódu. A pri tejto príležitosti si zaspomínal na rôzne príhody.

Markizák Tribula určite nikdy nezabudne, ako si raz pozval do relácie Zoru Czoborovú. Kvetu Horváthovú zaujímalo, ako riešia toaletu. Niektorí sa s tým vôbec nebabrú. „Raz mi napríklad Zorica (Zora Czoborová, pozn. red.) povedala, že jej treba na malú. Tak tu to asi sotva vyriešime,” povedal som jej. O päť sekúnd som sa pozrel a ona fakt blízko mňa čupela a neriešila,“ bonzol na ňu.

Zora si vtedy do batoha zbalila skutočne zaujímavé veci. Zdroj: tv markíza

„A potom, keď som mal pocit, že asi zomrieme, keď sme sa držali len na končekoch prstov, hovorím jej, Zora, my tu asi zomrieme, a ona, že tak počkaj, a vytiahla šminky a začala sa pudrovať so slovami, že keď má zomrieť, nech aspoň vyzerá,“ dodal so smiechom.