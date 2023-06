Fenomenálny Harrison Ford sa poslednýkrát vrátil ako obľúbený hrdina v ikonickom klobúku. Skalní fanúšikovia amerického herca boli roky zvyknutí, že mu pravidelne prepožičiaval hlas Janko Kroner. Ten však už dlhodobo bojuje so zdravotnými problémami, pre ktoré sa úplne stiahol z verejnosti a zavesil herectvo na klinec. Mnohí však v kútiku duše dúfali, že keďže ide o definitívne posledné stvárnenie tohto archeológa Fordom, že sa možno stane malý zázrak a dabovať ho bude nakoniec skvelý Kroner. Žiaľ, ani v tomto prípade sa návrat nekonal. No keďže tvár Forda bude už navždy spájaná s hlasom Kronera, filmovú novinku si prišiel pozrieť aj jeho syn Jakub Kroner.

Premiéra filmu Indiana Jones a Nástroj osudu. Na snímke je syn herca Janka Kronera, Jakub Kroner. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Aké to bolo prevziať štafetu po Kronerovi? „Bežne sa to deje, žiaľbohu, v tomto prípade sa to udialo pre jeho chorobu, ale my sme ho súbežne dabovali aj počas toho, keď bol Janko ešte aktívny – niektoré filmy on, niektoré ja. No a potom to zostalo tak, že, ľudovo povedané, Harrison Ford prischol mne,“ povedal nám Peter Rúfus.

„Je to vôľa režiséra, koho si vyberie a nikto by mu do toho nemal hovoriť, lebo režisér je jediný, kto má predstavu, ako má vyzerať konečný obraz znenia slovenského dabingu. To je niečo, ako keď má dirigent svoj orchester, on si ho vyskladá a potom mu buď ladí, alebo neladí. A to bolo vždy tak, len potom do toho začali zasahovať iní ľudia z iných profesií a mnohokrát to režisérom iba zbytočne komplikovalo prácu. To máte tak, robil som prvú sériu Montalbana, potom prišiel druhý režisér, rozhodol sa pre Mareka Ťapáka, teraz ide ďalšia séria a prišiel tretí režisér po rokoch a toho istého herca robí Mňahončák. A všetko skvelé voľby. Takže o tom je to, že režisér má predstavu od začiatku, ako to má znieť, a keď mu do toho nikto nezasahuje, tak to znie dobre.”



Rozprávka Nebojsa z roku 1988. Na snímke mladý Ján Kroner. Zdroj: čsfd

Na svoj výkon za mikrofónom mal dosiaľ len pozitívne ohlasy. „Ak mám zostať skromný, tak poviem, že boli veľmi pozitívne.”

So svojím predchodcom v kontakte nie je a nepotreboval od neho ani žiadne špeciálne požehnanie. „Nie, to sa nedeje vôbec medzi nami. Jednoducho, keď robím Dustina Hoffmana a je v tom filme aj Robert De Niro, tak ho budú robiť Marián Slovák alebo Ivo Romančík, a keď je sám De Niro, tak ho robím ja. Takto sa to bežne deje a nerobí sa z toho žiadna veda,” vysvetlil nám.