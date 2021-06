Majú sa ako v raji. Slovenskí a českí herci trávia čas v Chorvátsku, kde točia pokračovanie filmu Šťastný nový rok. Ján Koleník si povedal, že v čase, keď bude mať trochu voľna, natočí pre svojich fanúšikov na Instagrame malý dokument s pohľadom do zákulisia. Najprv všetkým ukázal, ako to vyzerá v jeho hotelovej izbe, aké mal raňajky, no neskôr vbehol aj do maskérne, v ktorých maskérky líčili a obliekali herečky. Pri jednom zrkadle sedela aj Dagmar Havlová, pohodlne v ponožkách a šľapkách. „Nechcem im narúšať komfortnú zónu,” napísal.

Ján Koleník a Jozef Vajda na natáčaní v Chorvátsku. Zdroj: Instagram J.K.

„Ukážem vám herecké maniere v praxi,” napísal k videu, v ktorom ho kostymérka obúva do topánok. „Pán Koleník, môžem vás obuť? Pán Koleník, môžem vám obliecť sako?” opýtala sa ho. „Toto sako si neoblečiem!” robil si žarty Janko a poznamenal: „V tomto dokumente nebolo ublížené žiadnej maskérke.”

Okrem toho natáčal aj nádherné chorvátske pláže, západ slnka či ako si pochutnávajú s Marekom Majeským na malom snacku. Bol by z neho dobrý filmár, čo poviete?