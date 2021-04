Pesnička „Čože je to päťdesiatka” u režiséra Jána Ďurovčíka rozhodne nehrala. Hoci oslávil dôležité životné jubileum, párty sa nekonala. „Pre pandemickú situáciu som neoslavoval. Iba s manželkou a malým. Inak žiadna oslava. Mali sme peknú večeru, do ktorej nám malý spieval,” prezradil nám s tým, že ani neskôr nič okázalé nechystá.

Choreograf som synčekom Jankom. Zdroj: Instagram B. D.

„Už sa bojím čokoľvek plánovať. Viete, nestihol som ani syna osláviť, lebo už vtedy bola pandémia a vlastne ani päťdesiatku. No nie som v tom sám. Jednoducho všetci musíme prijať tento fakt. Strašne veľa ľudí mi písalo, telefonovalo, veľa ľudí reagovalo aj na rôznych sociálnych sieťach. Ja tam Účet tam síce nemám, ale Barbora a divadlá to majú a spomínala mi to. Tortu som nemal a neviem si predstaviť, aké by to bolo sfúknuť 50 sviečok. Tuším som nikdy tortu ani nemal, narodeniny ani veľmi neoslavujem. Oslávil som štyridsiatku, teraz päťdesiatku by sme možno nejako oslávili, ale najmä kvôli ľudom, ktorým vďačím za to, kým som a ktorí mi pomohli. No keďže teraz sa to nedá, treba sa sústrediť na iné a treba to prežiť,” dodal.

