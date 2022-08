Kontroverzný spevák Martin Jakubec (37) ešte v roku 2018 šokoval vyhlásením, že sa ide ženiť. Jeho vyvolenou sa na jeseň 2018 stala speváčka chorvátskych melódií Božanka (68). No všetko to bolo iba divadielko, aby sa zviditeľnil. A teraz prichádza s ďalšou šokujúcou novinkou. Údajne bude otcom!

Mnohí sa vtedy nestačili čudovať, čo za nezmysel si to Jakubec vymyslel a iba neveriacky krútili nad tým hlavou. Spevák v spomínanom roku 2018 naozaj zorganizoval svadbu s výrazne staršou Božankou, na ktorú dokonca predával vstupenky. Reálne sa však nikdy nezobrali. Martin tak bol všetkým úplne na smiech, no on si z toho ťažkú hlavu vôbec nerobil a užíval si chvíľku mediálnej pozornosti.

Martin Jakubec Zdroj: MATEJ JANKOVIC

No a najnovšie šokuje opäť a znova sa to týka jeho súkromia. "Sme v očakávaní tešíme sa na nový prírastok," napísal Jakubec na svojom profile na Facebooku v utorok ráno, čím všetkých poriadne šokoval! Väčšina ľudí mu to však neverí, keďže v minulosti so všetkými vybabral s vymyslenou svadbou so speváčkou Božankou. "To zase bude podfuk ako tá svadba," okomentovala mu to istá fanúšička Anna a pridali sa aj ďalší.

