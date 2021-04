Jakub, Červené pásky boli pre teba na Slovensku prvou hereckou skúsenosťou. Ako hodnotíš sám seba s odstupom času v seriáli?

Zistil som, že sa neznesiem na seba pozerať... a počuť sa? To je ešte horšie. Po tej ročnej odstávke Pások to však zvládam s menším umučením. Samotný seriál, na všetky pomery, hodnotím veľmi dobre. Ale hodnotiť sa, to je extra ťažké... spokojný, totiž nie som skoro nikdy a s ničím. No fajn asi je, že keď sme sa na to teraz s mamkou dívali, nebol to pre mňa nijak výnimočne traumatizujúci zážitok. Aj som večer zaspal.

Na kasting si išiel sám alebo si ťa tvorcovia vytypovali?

V Markíze ma zavolali najprv na kasting do Pána profesora a potom ma asi posunuli na kasting do Červených pások.

Ty máš skúsenosti aj s natáčaním v zahraničí. V čom to je u nás iné?

Samozrejme, že v takom tom „hollywoodskom“ ako šofér, catering, stolička s menom a podobne. Ale to pre mňa nie je veľmi dôležitý rozdiel, teda jasné, že je super pohodlné a aj dobrodružné dať si kávu pred svojím karavanom, ale ten najzásadnejší rozdiel vnímam v niečom úplne inom. Tam skoro vôbec necítiť ten ziskuchtivý zámer, ktorý je pre nás, tu doma, bohužiaľ, často to široko-ďaleko najdôležitejši (v tomto smere vďakabohu za Červené pásky). A s tým súvisí veľa vecí, no vlastne skoro všetko. Hľadaním témy počnúc. V Anglicku sa neboja zariskovať a neboja sa stáť si za svojím dielom, aj keď to možno komerčne nie je úplná výhra. Alebo čas. Napríklad čas na písanie scenáru. Veď len v priebehu mesiaca mi poslali asi 15 verzií, kým vyšperkovali tú finálnu a toho už písali roky predtým. Alebo čas na pľaci. Bolo nám dopriate, aby veci mohli dozrieť, aby zhon nebránil výkonu a každý to rešpektoval. Kdežto tunajšie „rýchlo, rýchlo“ núti človeka pracovať na kolene... s roztrhnutým meniskom.

Herec Jakub Švec v seriáli Červené pásky. Zdroj: tv markíza

Okrem toho hráš teraz aj v Oteckoch. V akej úlohe sa cítiš lepšie?

Obsahom sú tieto seriály nezrovnateľné a to priamo súvisí aj s rolami v nich. Leo dá poriadne zabrať a stojí to za to. Musím však priznať, že aj Tobias ma baví. Možno pre akúsi ľahkosť a tá práca je pohodová.

V Červených páskach hráš onkologického pacienta. Bolo ťažké sa vžiť do kože takého človeka?

Samozrejme, a takisto do všetkých iných rozpoložení, ktoré postava Lea ukrýva.

Dávnejšie si prekonal koronu. Patríš medzi tých šťastných, ktorí našťastie už nemajú žiadne pokoronové ťažkosti?

Kým som sa zbavil všetkých príznakov, trvalo to asi polroka. Jediný súčasný pozostatok je, že musím zmeniť moju obľúbenú voňavku. Odkedy mám naspäť čuch, smrdí mi.

A čo tvoje súkromie? Istotne mnohé mladé diváčky zaujíma, či máš priateľku?

Moje súkromie je také bohaté, že niekedy sám neudržiavam prehľad, (nemyslím len vzťahy). A nielen mnohé mladé diváčky, ale aj mňa samého občas zaujíma či mám priateľku.

Herec Jakub Švec v seriáli Červené pásky. Na fotke s herečkou Janou Kvantíkovou. Zdroj: tv markíza

Venuješ sa v súkromí aj nejakému športu?

Áno, musím sa stále hýbať. Cvičím, behám, leziem, plávam, lyžujem, hrám volejbal a niekedy na chalupe rúbem drevo a okopávam zemiaky.

Aký je tvoj herecký cieľ?

Toto povolanie je o šialenom šťastí, takže cieľ môže byť celkom neužitočné privilégium. Snažím sa svedomito pracovať a ideálne tak, aby ma to vždy bavilo. Ja len môžem dúfať, že ma postretne práca a aj dobrá práca.

Mohlo by vás zaujímať: