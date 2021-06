Jakub Prachař sa nepreslávil iba vďaka mnohým filmom, v ktorých hral, ale aj pre búrlivý vzťah s Agátou Hanychovou a jeho údajný románik. V roku 2019 totiž ako smršť preletela médiami správa, že Prachař má mať až príliš blízko ku kolegyni z Talentu Diane Mórovej. Hanychová vtedy zverejnila ich horúce esemesky, ku ktorým sa dostala. Manželom sa krízu zachrániť nepodarilo a v roku 2020 ich súd definitívne rozviedol.

V porote ČSMT sú opäť Jakub Prachař, Diana Mórová, Marta Jandová a Jaro Slávik. Zdroj: tv joj

Prachař sa dal po rozvode dokopy s českou modelkou Denisou Dvořákovou, no tento vzťah sa skončil rovnako rýchlo, ako sa začal. A čo sa týka Agáty, tá strieda frajerov ako ponožky. So žiadnym jej to nikdy dlho nevydrží. Jakub sa však momentálne sústredí hlavne na prácu. JOJ-ka totiž nedávno v Bratislave začala opäť natáčať novú sériu šou Česko Slovensko má talent. Po ťažkých nakrúcacích dňoch je fajn vyhodiť si aj trochu z kopýtka. Svoje o tom vie aj Jakub Prachař. Toho sme vo štvrtok večer stretli na terase vychýreného podniku na nábreží Dunaja. Spoločnosť mu robili sympatická brunetka a kamarát Ondřej G. Brzobohatý. Partička si pochutnávala na výbornom jedle, pivku a vínku. Posedeli niekoľko hodín a pobrali sa na hotel.

