Téma gejov v slovenskom šoubiznise bola a stále je tabu. Priznaných homosexuálov je naozaj málo. Medzi takých patrí Viktor Horján, Richard Stanke či návrhár Fero Mikloško. S pravdou von sa rozhodol vyjsť aj exsuperstarista Petraník, ktorý v lete 2019 priznal, že tvorí pár s partnerom Petrom. A svoju orientáciu odtajnil aj komik a markizák Fero Joke. Prečo sa aj v súčasnosti tak veľa mužov strachuje odhaliť svoje pravé ja?

Jakub Petraník priznal vzťah s priateľom Petrom v lete 2019. Zdroj: instagram J. P.

„Nemám pocit, že by táto komunita niekomu ubližovala. Je mi to ľúto. Moji rodičia sa to o mne veľmi skoro dozvedeli. Mal som šťastie. Veľa báb a mužov ho nemali. Rodičia sa s tým napokon zmieria, ale môžem povedať, že niektorí dokonca vydedili svoje deti a poslali ich do kelu,“ prezradil nám Petraník v nedávnom rozhovore, ktorý ostal po prezidentských voľbách veľmi pohoršený, ako sa rozmohli hejty na homosexuálov.

Dokonca sa netají tým, že pozná niekoľko prípadov, tvária sa, že sú šťastne ženatí, pritom ženám zahýbajú s mužmi. „Koľko je ženatých chlapov, ktorí sú homosexuáli. Je to hrozné. Sú to zničené životy tých chlapov a chudery sú aj tie ženy. To je na tom to najhoršie. Je to však úplne bežné. Ženu to ešte viac zraní, lebo si povie, že nechodí za milenkou, ale za chlapom. Je to strašné. Ja toto v živote nepochopím. A veľa ľudí, čo viem, takto žije,“ šokuje spevák. Prečo to robia a neodídu od žien, na to má Jakub jasnú odpoveď. „Boja sa a je to veľká zbabelosť,“ hovorí.