Iveta Malachovská sa na televíznych obrazovkách objavuje už viac ako 30 rokov a už dlhé obdobie je stabilnou tvárou Dámskeho klubu v RTVS. Do práce sa dokonca bleskovo vrátila aj po náročnej operácii. V júli totiž absolvovala výmenu bedrového kĺbu. Pred kamery sa s úsmevom postavila pomocou bariel.

Iveta Malachovská už bola nútená ísť pod nôž. Snaží sa poctivo cvičiť, aby bola fit. Zdroj: archív Iveta Malachovská

V súkromí sa stará aj o ťažko chorého manžela Martina Malachovského, ktorý už niekoľko rokov bojuje so zákernou sklerózou multiplex, no keďže to obaja výborne zvládajú, rozhodla sa, že v pracovnej oblasti skúsi aj niečo iné ako iba moderovanie. Na nedávnej tlačovke v Slovenskom národnom divadle všetkým prezradila, že maká na veľkej novinke. Začala natáčať dokument o skvelom opernom spevákovi Petrovi Dvorskom. Prečo sa na to dala práve ona?

Premiéra filmu Zátopek. Na snímke Iveta Malachovská s manželom. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Spraviť dokument o pánovi Dvorskom som sa rozhodla preto, lebo som presvedčená, že takých osobností, ako je on, je už na Slovensku málo. Z môjho pohľadu je to fenomén. Málokto vie, že len vďaka menu Dvorský cestovalo SND na turné do Japonska, jeho meno otváralo dvere pre naše divadlo. Inak by sme sa tam ani nedostali. Sme osobní priatelia dlhé roky a v podstate na mňa doľahol taký pocit nostalgie počas korony, všade bolo tak pusto a uvedomila som si, že Peter si zaslúži, aby sme si ho pripomínali, aby sme mu vzdali hold,” povedala nám Iveta s tým, že dokument robí aj pri príležitosti jeho blížiacej sa 70-ky.

„Sľúbila som mu, že všetko vo filme môže schváliť a že bude spokojný nielen on, ale aj celá jeho rodina. Bude to také, že aj ďalšie generácie si ho budú pamätať, kto to bol pán Dvorský,” pokračovala Malachovská, ktorá má hneď dve veľké úlohy. „Som režisérka a producentka dokumentu, koproducentom je RTVS. Je to skvelá pomoc od nich, lebo silným momentom filmu sú archívy,” dodala Iveta s tým, že toto určite nebude jej posledný dokument a že by rada pripravila aj ďalšie.

