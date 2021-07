Iveta Malachovská patrí už desaťročia k stáliciam na televíznej obrazovke. Už počas štúdia pôsobila v Česko-slovenskej televízii a práca moderátorky ju živí dodnes. Diváci si ju pamätajú ešte z mládežníckej Lastovičky, Matelka či Štúdia Kontakt. Z STV v roku 1996 prešla do Markízy, kde okrem iných moderovala súťažnú reláciu Hodina pravdy. No keď ju zrušili, vrátila sa späť do STV. Aktuálne moderuje obľúbenú reláciu Dámsky klub v RTVS.

Cifrová Ostrihoňová v Dámskom klube u Ivety Malachovskej. Zdroj: rtvs

Počas svojho televízneho pôsobenia sa stretla s množstvom ľudí. Niekoľko rokov pracovala aj pod Pavlom Ruskom, ktorý kedysi šéfoval Markíze. V rozhovore pre Denník N o ňom teraz otvorene porozprávala. Ako ho vnímala v 90. rokoch? „Vnímam ho stále rovnako. Je mi veľmi ľúto, do čoho spadol, lebo si nemyslím, že mal zlé úmysly. Mnohé veci, na ktoré siahol, dokázal podľa svojich predstáv premeniť na veľmi dobré televízne prostredie. Mňa skôr nemal rád, lebo som mu vždy hovorila, ‚dávaj pozor na seba‘, pozri sa, koho počúvaš. Mám na mysli jeho rôzne rozhodnutia v televízii. Ku koncu, keď som odchádzala, som si uvedomila, že som sa oňho začala báť,” prezradila Iveta, ktorá vôbec netušila, čo sa okolo neho deje.

Pavol Rusko sa v tých rokoch usmieval. Vlastnil najúspešnejšiu slovenskú televíziu... Zdroj: TASR

„Spomínam si aj na rok 1998, keď televíziu obsadili Kočnerovi ľudia. Bola som v Londýne a mama mi volala, aby som prišla domov, lebo sa niečo deje. Hovorila som jej:„Mami, ale myslíš, že ja to vyriešim?“Tak sme zostali v Londýne. Nebola som v spravodajstve, kde sa lámali ľady a ľudia sa museli postaviť na jednu stranu. Pre televíziu som pracovala externe, v zábavných programoch, a tak to išlo trochu mimo mňa.” Jeho kauzu so zmenkami stále sleduje. „Je mi to ľúto, lebo keď bol televízny riaditeľ, tak bol to chalan, ktorý vedel, čo chce. Neviem odpovedať, či je vinný alebo nie. Nemám právo vyjadrovať svoj názor na niečo, do čoho nevidím,” pokračovala Iveta. „Keď som ho spoznala, povedala by som, že taký nebol, ale ako plynul čas, možno sa zmenil. Aj ja som prešla vývojom a viem, že svet nie je čiernobiely,” dodala. Boli posledné roky v kontakte? “Nie, nie som s ním v kontakte, párkrát sme sa náhodne stretli v nákupnom centre,” reagovala Iveta.

