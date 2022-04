Manželia Petra Molnárová a Sväťo Malachovský išli od seba v roku 2019. Vtedy druhýkrát tehotná herečka zbalila synčeka Tima a odišla z rodinného domu v Slovenskom Grobe. K dôvodu rozvodu sa doteraz nikto z dvojice verejne nevyjadroval. No teraz, vo štvrtok, šokovala slovami na sociálnej sieti, v ktorých obvinila svojho ex zo zneužívania!

Molnárová zverejnila vo štvrtok na sociálnej sieti poriadne drsné slová na adresu svojho bývalého Sväťa. ,,Problém je pracovať, problém je nepracovať, problém je snažiť sa o niečo, problém je nesnažiť sa, problém je pomôcť, problém je nepomôcť, starať sa je problém, nestarať sa je problém, ale nechať sa šikanovať a týrať, “nie je až taký problém”. “Je to v poriadku”… alebo “je to tvoj problém!” Sexuálne zneužívať a týrať vlastné deti, “to predsa nie je až taký problém!?” alebo neviditeľný problém.

Na svete je veľa problémov a každý má ten svoj. A každý sa k problémom stavia inak. A PRETO som s 1,5 ročným synom, a v 5. mesiaci tehotenstva, s druhým synom, od neho odišla!" šokovala závažnými obvineniami Petra, ktorá na svojho ex podľa vlastných slov podala trestné oznámenie.

Petra Molnárová obvinila svojho ex Sväťa Malachovského zo závažných vecí. Zdroj: Instagram Petra_Molnarova

Herec Sväťo Malachovský, ktorý ma s Molnárovou dvoch synčekov, staršieho Tima a mladšieho Marka, všetky jej obvinenia razantne odmieta. "Takéto klamstvo a špinavosti si v podstate nezaslúžia môj koment. Nevychádzam z údivu, že niekoho poslaním v živote je škodiť takýmto spôsobom. Je mi úprimne ľúto, že nedostatok práce a záujem o jej osobu ju dohnal k tomu, aby sa zviditeľňovala týmto spôsobom. Ja len verím, že zlo a lož nezostanú nepotrestané," napísal nám znechutený Malachovský.

Sväťo Malachovskí a Petra Molnárová. Kedysi sa milovali, teraz vedú drsnú vojnu. Zdroj: Jana Keketi

Jeho švagriná, Iveta Malachovská, však bola vo vyjadrení omnoho drsnejšia a servítku pred ústa si rozhodne nedávala. ,,Manželia Malachovskí sa k tejto téme, ktorá sa týka života Sväťa Malachovského a jeho rodiny, jeho exmanželky, ktorá zneužila a využila našu rodinu, nebudú vyjadrovať. Veľmi ma mrzí, že táto pani vstúpila do našej rodiny a používa naše priezvisko. Ja si svoje priezvisko a rodinu vysoko vážim. Unavuje ma a otravuje zaoberať sa touto kauzou, ktorou si daná osoba vyžaduje pozornosť... Na jej mieste by som sa hanbila za to, ako sa zachovala," reagovala rozhorčená Iveta.

