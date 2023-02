Mnohých okamžite zaujímalo, kto bude „Bramborova” tanečná partnerka. Senzácie okolo prípadnej žiarlivosti sa však konať nebudú, pretože ho „vyfasovala” jeho manželka Ivana. „Marián ‚mohol‘ ísť do Let's Dance tancovať iba pod jedinou podmienkou. Že jeho tanečnou partnerkou bude manželka Ivana a žiadna iná. Ivana zrejme presne vie, ako to v takýchto šou chodí, že pekní chlapi dostávajú tie najsexi tanečnice. Povedzme si, že každá žena je svojím spôsobom žiarlivá a Ivana chce mať očividne svoju lásku pekne pod kontrolou,“ dozvedeli sme sa dávnejšie od nášho zdroja.

Ivana Gáborík bude tancovať s manželom Mariánom. Zdroj: TV Markíza

A to teraz potvrdila aj samotná Ivana. „My sme si minulý rok robili také vtipy, že keby oslovili môjho muža do Let´s Dance, tak jedine so mnou! A tento rok sa to aj vyplnilo… Čiže keď nám volali, že hľadajú nejaký manželský pár a že či by sme si to vedeli predstaviť, tak, samozrejme, sme museli zvážiť najskôr situáciu doma s dvomi deťmi, ale nakoniec sme sa rozhodli, že kedy inokedy, ak nie teraz. Takže nás to veľmi potešilo. A keby mal tancovať s inou partnerkou, tak by som veľmi musela rozmýšľať nad tým, že s ktorou…” povedala so zdvihnutým prstom pre markiza.sk.