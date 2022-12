Bez kultovej rozprávky Mrázik si Vianoce ani nevieme predstaviť. Predstaviteľ hrdého Ivana Eduard Izotov († 66) si však toho v súkromí vytrpel viac ako dosť. Na sklonku života sa dokonca ocitol na psychiatrii. No to ani zďaleka nie je všetko...

Legendárnu rozprávku, ktorá sa však v USA dostala medzi 100 najhorších filmov všetkých čias, nakrútil režisér Alexander Rou. No keďže v marci 1964 nebol v okolí Moskvy sneh, herci aj štáb sa vybrali až za polárny kruh na polostrov Kola. V tom čase mala Nastenka 15 rokov a ako neskôr vyplávalo na povrch, počas natáčania sa jej z Ivana naozaj podlamovali kolená. „Bola to detská láska, bol krásny ako rozprávka. Veľmi ľahko som sa zamilovala," priznala pred rokmi herečka a dodala, že rozprávkový Ivan o tom nevedel. Rovnako nemohol ani len tušiť, aký život na neho čaká.

Na Ivanka nečakal rozprávkový osud. Zdroj: Archív

Ako informuje portál ahaonline.cz, najhoršie zo všetkých hlavných postáv dopadol práve herec Eduard Izotov († 66). Prvá žena sa s ním rozviedla a zväzok s druhou partnerkou narušila nešťastná udalosť - na jednej z ulíc v Moskve sa pokúšal vymeniť doláre za ruble, aby získal financie na stavbu sídla za mestom. Že čo urobil zle? Písal sa totiž rok 1983 a výmena valút bola považovaná za trestný čin ohrozenia devízového hospodárstva.

A hoci sa za neho prihovárali desiatky slávnych hercov, vyfasoval tri roky väzenia. Server csfd.cz uvádza, že sa vrátil ako zlomený človek. Nemohol si nájsť prácu a osud ho nešetril ani na zdraví. Manžel jeho prvej ženy Jurij Mastjugin mu ponúkol prácu v dabingu. Po mŕtvici si však herec nepamätal texty a plietol slová. Izotov napokon prekonal šesť mŕtvic, po ktorých stratil pamäť a nemohol sa hýbať. Posledné roky života strávil rozprávkový Ivan na psychiatrii, kde napokon aj zomrel. Na sklonku života vraj nespoznával ani vlastné deti a neorientoval sa v mieste ani čase. Naposledy vydýchol v roku 2003.

Ťažký život Nastenky

Ani Nastenka to však nemala jednoduché. Natalya Sedykh (74) sa vydala za hudobného skladateľa Viktora Lebedeva, no ešte predtým zažila poriadnu drámu. Keď sa spolu zaplietli, bol ženatý a okrem neho sa stretávala aj s ďalším milencom. A ten sa jej rozhodol pomstiť. Keď sa vracala od Lebedeva, ohrdnutý muž ju vlákal do hotelovej izby a začal ju podľa denníka Blesk škrtiť mokrým uterákom! Českým novinárom to počas ich návštevy v Moskve sama prezradila a dodala, že na ňu agresívny milenec vytiahol aj nôž. Aby si zachránila život, predstierala, že útočníka miluje a plánuje s ním svadbu. V skutočnosti sa však vydala za Lebedeva.

Žiaľ, ani pri ňom nenašla pokoj a šťastie. Bol jej totiž neverný! A zistila to na vlastné oči. Keď ho raz navštívila v Petrohrade, kde pracoval, otvoril jej dvere, no v izbe nebol sám. V kúpeľni sa sprchovala jeho milenka. Jej manželstvo sa tak skončilo rozvodom a jej jediný syn sa odsťahoval za otcom. Natalya tak skončila úplne opustená a zahltila sa prácou v divadle či vo filme.

Prečítajte si tiež: