Všetci súťažiaci, ktorých JOJ-ka vyberie do relácie Bez servítky, automaticky získajú tisíc eur. A ten, kto navarí najlepšie, si prilepší ešte o päťstovku. Každý z pätice sa preto snaží predviesť čo najlepšie menu a čaká za to adekvátne ohodnotenie, ale nemôže každému rovnako ulahodiť. Niekomu jedlo „šmakuje” a iný sa v tanieri iba pobabre. V pravidlách je však rázne napísané, že súťažiaci sú povinní ohodnotiť hostiteľa pravdivo. Len nedávno sa však v relácii objavil poriadny expert Dušan, ktorý cielene každému rozdával nuly. Bez ohľadu na to, ako kto navaril. „Dušan by mal byť vylúčený za taktizovanie,” hromžili diváci. Na konci týždňa zrejme nikoho neprekvapilo, že vyhral práve on.



Dušan a aj Pavel tiež nedávno v relácii nechutne taktizovali. Zdroj: tv joj

No a situácia sa opakovala aj uplynulý týždeň. V šou súťažil Ivan, ktorý sa tri dni správal k štvorici dám ako pravý džentlmen, nešetril chválou na jedlo a v deň, keď varil, sa pred kamerami zveril so svojím ťažkým životným príbehom. S partnerkou, ktorá už tiež v šou Bez servítky varila, majú dcérku s detskou mozgovou obrnou a výhru túžil venovať na jej rehabilitácie v bazéne. V stredu, keď varil, privítal svoje súperky červeným kobercom a dokonca sa od dojatia rozplakal. Niet divu, že mu porozdávali vysoké body. Následne, keď bolo po jeho veľkom dni, sa z úctivého Ivana vykľul nechutný taktik. Valike, ktorá sa v kuchyni snažila, uštedril nula bodov a situácia sa opakovala aj v piatok, keď kuchtila Zuzanita. Tá predviedla dokonalé menu, štvorica žien sa zalizovala až za ušami, no Ivan jej dal nula bodov. A vôbec sa netajil, že ide o taktiku, pretože to chce vyhrať.

Z Ivana sa vykľul nechutný taktik. Niet divu, že v Bez servítke vyhral práve on. Zdroj: tv joj

Z jeho správania bolo Monike doslova na vracanie. „Vyhral si to falošnosťou a bezcharakternosťou! Môžeš byť na seba hrdý. Je to čistý herec, hajzel, špina, taktik, kretén, idiot,” neskrývala znechutenia. A rovnako znechutení boli aj diváci. „Aspoň si vymažte tie vaše pravidlá! Načo ich máte, keď sa nedodržiavajú. Výhra mu nepatrí. A ešte to aj verejne priznal, že taktizoval, hoci to je v pravidlách zakázané!” ozvala sa Jarka. A skutočne, v oficiálnych pravidlách na stránke televízie sa okrem vyššie spomínaných v štvrtom bode jasne hovorí, že taktizovanie, resp. taktické bodovanie je zakázané. Po zistení taktického bodovania súťažiacim je spoločnosť oprávnená diskvalifikovať súťažiacich, ktorí participovali na taktizovaní.

A zdá sa, že taktik nebol iba on, ale aj jeho priateľka Miška, ktorá varila v šou vo februári. Vtedy pred kamerami plakala, že žije sama s chorou dcérkou, pretože otec sa o ňu nestará. „Vtedy ho pekne zatajila, zahrala to na city, aby ju ľudia ľutovali, chcela vyhrať a teraz odrazu je z neho starostlivý otec! Obaja sú falošní!” kopili sa komentáre. „Poriadne divadlo! Teraz tu Miška v diskusii vypisuje, že sú spolu 15 rokov a že on je otec. Vtedy hovorila, že ich nechal!” hromžili fanúšikovia šou.



A čo na to Jojka? ,,Realizačný tím má zakázané zasahovať do bodovania účinkujúcich. Toto pravidlo sme si stanovali hneď na začiatku. Ja som tiež otec a chápem Ivanovu neľahkú situáciu s chorou dcérkou. Ten, kto však na konci týždňa začne dvíhať lopáriky s nulou, musí rátať s veľmi jasným názorom od divákov a zvážiť, či mu to za tých 500 eur stálo. Myslím si, že Ivan navaril tak dobre, že by najskôr tú výhru mohol získať aj bez taktizovania na konci týždňa. V každom prípade, keďže nejde o prvý takýto prípad, ani ja sa nemôžem tváriť, že je všetko v poriadku. A tak sme museli v rámci štábu urobiť zopár razantných personálnych zmien, aby sa z kuchárskej šou nestala súťaž taktikov,” povedal producent relácie Tomáš Eibner.