Šou Jama levova, v ktorej sa súťažiaci snažia presvedčiť piatich úspešných investorov vrátane „šéfa Tatier“ Igora Rattaja (52), aby zainvestovali do ich produktov, sa stretla s obľubou u divákov. Tí však po 5. časti začali riešiť, prečo majú investori na sebe stále to isté oblečenie.

Začínajúci alebo aj rozbehnutí podnikatelia sa už pár týždňov snažia v markizáckej šou Jama levova presvedčiť úspešných biznismenov, aby práve do nich vrazili prachy. Pred investormi sa za ten čas vystriedalo už niekoľko nápadov, z ktorých niektoré zaujali viac, iné pomenej. Diváci si však stihli všimnúť jeden vizuálny detail, a tým je to, že všetci piati investori majú v každej časti na sebe to isté oblečenie. Mnohí si tak kladú otázku prečo.

Šou Jama levova. Na snímke podnikateľ Milan Dubec. Zdroj: TV MARKÍZA

„Jednotlivé prezentácie účastníkov šou Jama levova sa nenatáčali v poradí, v akom ich divák vidí na televíznej obrazovke. Aby bolo vo výsledku možné v jednotlivých epizódach kombinovať príbehy tak, aby bola šou divácky zaujímavá a vyvážená, investori boli v rámci natáčania v rovnakom oblečení. Tento koncept uplatňujú aj mnohé zahraničné verzie šou, ako napríklad Shark Tank či Dragons‘ Den,“ vysvetlila nám PR manažérka Markízy Veronika Stojáková.

Ide teda o to, že televízia chcela, aby divák nepostrehol, kedy ktorý deň sa jednotlivé príbehy ľudí natáčali, a tak sa investori obliekali každý natáčací deň do rovnakého outfitu.