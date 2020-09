Prvou farmárkou týždňa na strane mesta sa stala 31-ročná Monika Šuleková z Rimavskej Soboty. No kým na statku sa prezentuje ako baba do pohody, na sociálnej sieti vyzerá ako celkom iná žena!

,,Mne sa ona veľmi ľúbi. Taká rázna sekera. Takú ženu by som potreboval, pretože ja som lenivý sa do niečoho dokopať," povedal o nej Michal. No keď si ju pozriete na Instagrame, akoby to nebola ani ona. ,,V telke vyzerá dosť odlišne oproti insta," napísala o nej diváčka Farmy Iwuša. Veď... pozrite sa na Moniku sami!

Takto vyzerá Monika na obrazovkách. Zdroj: tv markíza