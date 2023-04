V úvode reportáže zaznelo, že influencerstvo sa stalo vysnenou prácou pre mnohých mladých ľudí, ktorých láka „vysoký zárobok za celkom ľahkú a príjemnú prácu“. Po tejto reportáži v Novinách na JOJ-ke niektoré známe influencerky takmer pukli od hnevu. Lula z Farmy, ktorá je známa pod prezývkou lznn, napísala, že síce svoju prácu považuje za príjemnú, určite nie je ľahká, pretože už 6 rokov nemá voľno ani počas sviatkov či víkendov! A taká Alžbeta Saloňová si zas kopla do moderátorov a redaktorov. „Milujem svoju ľahkú a príjemnú prácu. Podobne easy, ako majú moderátori či redaktori spravodajstva.“ Paradoxom je, že jej frajer je jojkársky redaktor Jakub Prok. Ako na ich slová reagovali známi jojkári z Novín?

Nemám ambície stať sa influencerom a porovnávať tieto dve špecifické zamestnania sa asi ani nedá. Za seba môžem povedať, že práca reportéra Krimi je psychicky náročná. Denne riešime vážne dopravné nehody, súdy, požiare a ich spracovanie musíme zvládnuť pod časovým stresom. Väčšinu pracovného času sme niekoľko hodín v teréne – či sneží, prší alebo je horúco – a k dispozícii bývame aj neskoro v noci. Môj obdiv majú najmä záchranári, ktorí by si zaslúžili vyššie tabuľkové platy, než majú influenceri za jeden príspevok na sociálnej sieti.

V redakcii Krimi čelíme v drvivej väčšine prípadom s ťažkým životným osudom, trápeniu a žiaľu, ktoré naši respondenti zažívajú. Či už ide o tragickú dopravnú nehodu, hrôzostrašný požiar rodinného domu, alebo keď po 6-hodinovom pátraní v blate po kolená zistíme, že nezvestný už nie je medzi nami. Denne vidíme pri zásahoch členov všetkých záchranných zložiek, preto je pre mňa akékoľvek tvrdenie o tom, že influencerstvo je náročná práca, neadekvátne. Pre niekoho môže byť influencerstvo náročná práca, no to asi ťažko pochopí zdravotník, ktorý tú svoju vykonáva za zlomok toho, čo si influencer zarobí za post či storku. Skutočné hodnoty sú podľa mňa na iných miestach ako na sociálnych sieťach.

Ako pri práci influencera, aj pri práci moderátora/redaktora vidia ľudia len výsledok. V našom prípade párminútovú reportáž. Naša práca sa nemeria od do. Niektoré dni ťaháme aj 16-hodinové smeny. Stojíme za celým výrobným procesom. Áno, máme šťastie, že naša práca nie je fyzicky a ani tak psychicky náročná ako v prípade iných profesií, napríklad v zdravotníctve. Obdivujem každého, kto sa vydal touto cestou, ja som si však vybrala cestu informovania. Do toho robím aj moderátorku Analýz 24. Je to relácia, kde informačne nekĺžeme len po povrchu, takže aj naštudovanie témy si vyžaduje dni. A to všetko musím robiť v čase voľna, lebo popritom robím aj redaktorskú prácu. Stretla som sa veru aj s takým názorom, že mi je sveta žiť, keď robím 2 minúty zo dňa (dĺžka reportáže). Dotyčná osoba sa však nezamýšľala, že je za tým omnoho viac.

