Na stránke Pendleri v ohrození SK sa dnes objavila šokujúca správa. ,,Šokujúce! Moderátor Viktor Vincze mal podľahnúť vakcíne Fajzer. Mám to priamo od známej z nemocnice na bratislavských Kramároch. Stalo sa to dnes skoro ráno. Jedinou príčinou bolo zlyhanie oboch obličiek ako PRIAMY dôsledok očkovania. A asi vás neprekvapí, že pitevná správa zmizla. Predpokladám, že Markíza povie, že dal výpoveď," znejú až neuveriteľné slová istého Jána. Samozreje, že ide o blud a šírenie poplašnej správy.

Viktor je samozrejme živý a zdravý. Zdroj: tv markíza

Sám na to na svojom profile na sociálnej sieti informoval Viktor. ,,Ovečky, pozdravujem vás zo záhrobia. Dnes večer za mňa Televízne noviny vysiela hologram," ozval sa fanúšikom živý a zdravý Viktor Vincze. ,,To je smutné. Zdala sa mi Adela v relácii Trochu inak s Adelou trochu skleslá na fotkách na Instagrame. Kedy je pohreb?" napísala so smiechom Veronika Cifrová Ostrihoňová. ,,Už bol minulý týždeň. Aj telo zmizlo," zabáva sa Viktor. ,,Bože, to je ale skvelé, že ten čip vďaka Pfizeru funguje aj zo záhrobia. Že tam máš signál. To je geniálna správa. Tak čo, ako tam je?" pridala sa do vtipnej konverzácie aj Kristína Tormová. Viacerí fanúšikovia mu ale napísali, že niečo také už nie je vtipné a dotyčného pána, ktorý šíri takéto poplašné a morbídne správy, by mal nahlásiť polícii.