Keď vypukla prvá vlna koronavírusu, mnoho ľudí sa hanbilo nosiť rúška. V marci 2020 to však Zlatica Puškárová prelomila, keď si ho nasadila v živom vysielaní a ukázala verejnosti, že jeho nosenie nie je hanba. Moderátorka išla od začiatku príkladom, dbá na bezpečnosť a ochrana nosa a úst sú v jej prípade samozrejmosťou. Včera podvečer sa však internetom začalo šíriť šokujúce video. ,,Dobrý deň, mýlila som sa. Rúška a očkovanie nemajú žiadny význam. A ešte som sa chcela priznať, že spomedzi všetkých osobností na svete najviac obdivujem Kristínu Tormovú,” prihovorila sa Puškárová ľuďom a behom pár sekúnd sa už zmenila na Tormovú.

Zlatica Švajdová Puškárová a Kristína Tormová v novej kampani O2. Zdroj: O2

Čo sa teda stalo? Zlatica v žiadnom prípade svoje názory na rúška a očkovanie nezmenila. Celé video je totiž falošné. Na obraze síce zo začiatku vidíme Zlaticu, z jej úst vychádzajú šokujúce slová, napriek tomu to nie je pravda. ,,Dnes existuje veľké množstvo spôsobov, ako manipulovať s informáciami, vytvárať klamlivé správy či napodobniť ľudí, ktorým dôverujeme. Tak, ako som ja teraz zneužila tvár a hlas Zlatice. Prosím, buďte v online priestore pozorní,” upozorní následne Tormová. Mnohokrát totiž nepravdivé „fake“ správy znejú tak reálne, že im ľudia slepo veria. To sme mali možnosť vidieť aj vo videu so Zlaticou, v ktorom na konci vysvitlo, že jej tvár a meno boli (samozrejme s jej súhlasom) zneužité na šírenie dezinformácií. Takýmto spôsobom sa snaží spoločnosť O2 upozorňovať na nebezpečenstvo šírenia hoaxov a toto video je súčasťou kampane „Zdieľaj s rozumom“. V kampani je zapojená aj Kristína Tormová, ktorá vo videu „ukradla“ Zlaticinu totožnosť. Tá poukazuje na to, že niekedy sa naozaj neoplatí veriť ani vlastným očiam.