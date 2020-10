Počas víkendového rokovania Richard Sulík odišiel a následne vyhlásil: „Experti nemajú žiadne dáta. Nevieme, koľko ľudí sa nakazilo v reštauráciách či fitnescentrách a už vôbec nie v divadle. Zatvorenie ich zloží na kolená a dnes v krízovom štábe som zásadne proti takýmto krokom.“ Zlatica Puškárová sa preto Igora Matoviča v živom vysielaní nedeľných Televíznych novín opýtala, či tie dáta majú naozaj k dispozícii. A premiér sa poriadne rozohnil. „Richard Sulík tým, čo dnes spáchal, si trúfnem povedať, že spôsobil smrť niekoľko desiatok ľudí. Ak o opatreniach povie, že sú to talafatky, tak v takejto situácii spôsobuje to, že x-desiatok percent ľudí nebudú rešpektovať tie opatrenia a doplatia druhí ľudia na to zdravím a životom," vyhlásil Matovič. „Ale tak, nebudeme takýto osobný,“ upozornila ho rázne. Ako reagovala, keď sa vypli kamery?

Igor Matovič bol opäť u Zlatici Puškárovej, vyhlásením ju poriadne šokoval. Zdroj: tv markíza

„Ja to opäť nehodnotím, pretože ten rozhovor vediem. Všeobecne výroky politikov nekomentujem. Mne neprináleží, aby som sa k tomu vyjadrovala a hodnotila ho. Všetko, čo sa povie, beriem profesionálne, pretože za svoju novinársku dráhu som toho počula naozaj veľa. No musím povedať, že oceňujem, že pán Matovič vždy príde. Zažila som politikov, ktorí nikdy nechceli chodiť do relácii a už vôbec nechodili v zlých časoch, lebo vtedy sa to nikomu nehodí. Sú to vypäté časy, takže všetci to musíme nejakým spôsobom zvládnuť,“ reagovala Zlatica.