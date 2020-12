Odborník na zdravú výživu Igor Bukovský (54) opäť nahral video, v ktorom zúri. Najnovšie rieši, prečo sú školy stále zatvorené, a poukazuje, aký to má hrozný vplyv na žiakov.

Za posledné obdobie je veľmi medializovanou témou opätovný návrat detí do škôl. Tie sú zavreté, hoci nákupné centrá, kostoly a mnohé reštaurácie sú veselo prístupné ľuďom.

Igor Bukovský Zdroj: youtube

„Rozhodnutie neotvoriť školy je v rozpore s medicínskymi faktami. Nedávno sme vo videu ukázali, že neexistujú žiadne medicínske a vedecké fakty, ktoré by zdôvodňovali a opodstatňovali zatvorené školy. Žiaci a ani otvorené školy neprestavujú zásadný rizikový faktor pre šírenie infekcie, vyplýva to zo súčasného medicínskeho poznania a epidemiologických dát. Rozhodnutie krízového štábu neotvoriť školy je škandalózne aj z toho dôvodu, že poškodzuje ľudské práva, poškodzuje právo na vzdelanie, ohrozuje mentálne a psychické zdravie a najmä budúcnosť detí a mladých ľudí, a to - opakujem - bezdôvodne, bez opory v medicínskych faktoch,“ rozčúlil sa Bukovský, ktorý sa domnieva, že pravdepodobne ide len o politický boj vnútri koalície.