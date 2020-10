Igor Bukovský sa svojimi názormi vždy odlišoval. Kritizoval to, čo iní odborníci chválili a odporúčali a ľuďom ponúkol svoj vlastný pohľad na zdravý životný štýl. Keď u nás v marci vypukla pandémia koronavírusu a začali pribúdať stovky nakazených, nevynechal ani túto tému. Kým vláda prikázala nosiť rúška, zatvárala obchody a odporúčala držať si odstupy, on propagoval iné "pravdy“.

„Obdobie strachu zachvátilo nie jednu ľudskú dušu, ale veľa ľudských duší. Tieto obdobia sa vždy ľahšie a úspešnejšie prekonávali, keď sme sa obrátili k Bohu, ku stvoriteľovi, k pôvodcovi života,“hlásal vo svojej internetovej relácii. No najviac šokoval vyhlásením, že COVID-19 je „banálne ochorenie“, a informácie, že infekcia je „nebezpečná, smrteľná a rýchlo sa šíriaca“, označuje len za strašenie. Spochybňuje význam očkovania proti COVID-19 a nosenia rúšok, o ktorých hovorí, že nie je isté, či bránia šíreniu infekcie.

Igor Bukovský. Zdroj: youtube

A keďže od septembra udrela druhá, oveľa silnejšia vlna a Bukovský vo svojich vyjadreniach pokračoval, na nedávnej tlačovke sa do neho obul aj premiér Igor Matovič. „Nastal čas pán doktor Bukovský, blázon, aby ste prestali šíriť tieto konšpiračné bludy. Máte titul a prečítajte si Hippokratovu prísahu, vy idete proti tomu, čo ste sľúbili, nie ste hodný svojho titulu,“povedal nahnevane. Bukovský má však okrem svojej praxe a vlastnej relácie na YouTube aj rubriku v rozhlase RTVS s názvom „Vieme, čo jeme“.Minulý týždeň však fanúšikov zaskočila informácia, že jeho okienko definitívne končí.

Odborník bol súčasťou RTVS 4 roky. Prečo končí práve teraz? „Pán Igor Bukovský spolupracoval s RTVS pri výrobe rubriky s názvom „Vieme, čo jeme“, ktorá bola vysielaná v rámci prúdovej relácie Predpoludnie s Barbarou Štubňovou každý pracovný deň počas uplynulých štyroch rokov. Po prehodnotení obsahu programovej služby došlo v rámci aktuálnych zmien v programe Rádia Slovensko aj k zrušeniu tejto rubriky a tým aj k ukončeniu spolupráce s pánom Bukovským,“reagovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. No keďže to prišlo dosť nečakane, začína sa polemizovať, či dôvodom neboli práve jeho škandalózne vyjadrovania sa ku koronakríze. „Vnímam to ako politické rozhodnutie. Tá rubrika mala obrovskú sledovanosť. Rubrika mi nepriniesla popularitu. Vznikla preto, lebo pre Slovenský rozhlas som bol dobrý tovar a naďalej som zostal dobrým tovarom, podľa všetkého. Ja som v Slovenskom rozhlase začal pôsobiť už v roku 1990 a zažil som už všeličo. Zrušenie spolupráce už za pána Mečiara a aj za pána Fica a zažívam to aj teraz. A keďže títo ľudia zase pôjdu preč, tak ja verím, že spolupráca s RTVS v nejakej forme bude v budúcnosti zase pokračovať. Je mi to teraz veľmi ľúto, pretože tá relácia bola podľa všetkého veľmi obľúbená a veľmi vyhľadávaná. Mohol som byť užitočný verejnosti tým, že sme prinášali spoľahlivé dobré informácie zo sveta výskumu, “reagoval Bukovský.

Prečítajte si tiež: