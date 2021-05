Najnovšie video Igora Bukovského by si mali pozrieť všetci milovníci sóje. Zistenie a informácie od odborníka sú poriadne prekvapivé.

„Sója obsahuje látky s nádejným chemopreventívnym účinkom. To znamená, že sója obsahuje látky, ktoré môžu chrániť pred vznikom rakoviny na úrovni liekov. Od konca 90. rokov sa začali objavovať informácie, ktoré v našich zemepisných šírkach stále kolujú, že sója obsahuje fytoestrogény, ktoré škodia. Je to látka, ktorá podporuje fytoestrogénový účinok a to je to, čo škodí najmä mladým mužom, lebo poškodzuje ich plodnosť,” šokuje Bukovský vo videu a pokračuje. „Škodí aj ženám, lebo podporuje rast rakoviny prsníka a podobne. Preto sa treba vyhýbať sóji a sójovým potravinám,” dodal.

