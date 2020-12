„Ako prvé chcem povedať, že nie je dôvod na paniku,“ hovorí v úvode Bukovský. Čo by on spravil ako prvé, keby zistil, že bol v kontakte s človekom, ktorý je potencionálne infikovaný?

Igor Bukovský Zdroj: youtube

„Treba sa zamerať na dezinfekciu ústnej dutiny, a to bez ohľadu na to, aký čas uplynul. Ak sa u mňa nerozvinuli príznaky, tak ešte stále má zmysel postarať sa o dezinfekciu ústnej dutiny. Napríklad pastilkami a niečím na kloktanie. Čo sa týka nosovej dutiny, odporúčam preplach pomocou nosovej vaničky, prípadne môžete použiť sprej, ktorý obsahuje morskú vodu. Samozrejme, netreba zabudnúť na podporu imunity. Nasadil by som mega dávky vitamínu C, vitamín D, 2 – 3 pastilky„cmúľacieho“ zinku, 2 – 3 šálky zázvorového aj bazového čaju a cesnak,” prezradil Bukovský, ktorý ako posledné odporúčanie pripomenul dôkladný spánok.

