Videá Igora Bukovského sa už stali doslova legendárne. Vždy sa v nich totiž dozviete veci, o ktorých ste zrejme nemali ani páru. Najnovšie ľuďom radí, aby pred povyrazením si do nákupného centra alebo už počas nákupov rozhodne vynechali obľúbenú kávičku. „Niektoré obchodné domy a reťazce v poslednom čase, a to najmä v zahraničí, u nás tu taký dobrý zvyk ešte nevypukol, hneď pri vstupe podávajú zadarmo kávu. Vstupujete do nejakého veľkého obchodného domu, kde sú šaty a domáce potreby, nábytok či spotrebiče, tak pri vstupe vám ponúknu kávičku. Nedajte si ju!” vystríha Bukovský vo svojom videu.

Igor Bukovsky vo svojej pracovni. Zdroj: archív

Hneď vysvetľuje, čo vedci zistili. „Výskum z univerzity na Floride, ktorý oni zrealizovali vo Francúzsku a v Španielsku na skupine 300 ľudí, ukázal zaujímavú vec. Ľudia vôbec nevedeli, o čo ide. Testovaná skupina bola požiadaná, aby po svojom nákupe odovzdala bločky alebo kópiu bloku. Polovica z tých ľudí pri vstupe vypila kávu, ktorú im ponúkli, a druhá polovica si dala bezkofeínovú kávu alebo vodu. Analýza bločkov ukázala, že ľudia, ktorí vypili kofeínovú kávu, minuli v obchode o 50 % viac financií než druhá skupina. Vedci to vysvetľujú tým, že kofeín v káve, ktorý prijali, nielen potláča adenozín, teda únavu, ale aj vyplavuje dopamín, tzv. túžby,” prezradil Bukovský. Treba uznať, že na tom asi naozaj niečo bude. Takže pri najbližších nákupoch si kávičku doprajte až pekne doma.

Prečítajte si tiež: