Aké okolky, treba ísť zostra do toho! To si povedala zamilovaná dvojica Agáta Hanychová (37) a Jaromír Suokup (53). Takže najprv prezradia, ako to mali s prvým sexom a potom preberú neveru. Tak uvidíme, ako sa to skončí!

Zamilovaný párik po letnej dovolenkovej tour vymyslel novú spoločnú televíznu šou. Nazvali ju príznačne Agáta Jaromíra Soukupa a vysielať ju bude kto iný ako televízia mediálneho magnáta TV Barrandov.

Agáta ako ostrieľaná influencerka má všetko dobre premyslené. "Keď som na Instagrame videla, aký obrovský záujem majú ľudia o naše živé vystúpenia, zhodli sme sa, že je to škoda obmedziť ich len na Instagram. Jaromír prišiel s tým, že by to bolo fajn aj pre televíziu, a musím povedať, že sa na to veľmi teším," vysvetľovala Agáta pre českú Sedmičku. "Preberieme rôznych témy, diváci nám tiež budú môcť napísať otázky a my im na ne budeme odpovedať," objasnila Hanychová.

Evidentne sa už na to teší. "Nebudeme sa vyhýbať žiadnym témam. S som veľmi rada, že vedľa mňa bude stáť Jaromír, ktorý je rovnako nekorektný ako ja," naznačila podrobnejšie o čom všetkom bude ich show.

Agáta a Jaromír sa už tešia na novú spoločnú šou. Tak uvidíme, ako im to pôjde. Zdroj: TV Barrandov

Šou sa začína na TV Barrandov už dnes. Agáta a Jaromír budú vysielať zo špeciálne pripraveného štúdia, ktoré vyzerá ako byt. Obývačka má marhuľovú farbu stien, šedý kovový luster, sú tam dve biele pohovky s bordovými vankúšmi, jednoduchý drevený konferenčný stolík a dekoratívna kovová lampa s kruhovým tienidlom.

Šou budú vysielať trikrát týždenne, v pondelok, utorok a v stredu. Začínajú už dnes večer.

