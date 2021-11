To, čo predvádzajú niektorí farmári, už prekračuje všetky medze. V deň duelu totiž vyfasovali od hospodára sud piva a jeho obsah mizne bleskovou rýchlosťou. A to hlavne zásluhou Mesuta a Dávida. Obaja sa opäť ožrali pod obraz boží a ich správanie šokovalo všetkých divákov.

V duelovej aréne sa proti sebe postavili Peťo a Miki. A hoci statný východniar na začiatku suverénne vyhlásil, že Peter si môže rovno baliť kufre, pretože ho porazí, stal sa pravý opak. Z Farmy sa porúčal Miki. No kým večer sa farmári držali na uzde, hneď na druhý deň ráno niektorí vstali s poriadnou slinou. Reč je o Mesutovi a Dávidovi. Namiesto raňajok si začali čapovať pivo a už po pár hodinách ledva stáli na nohách. Dokonca, aj keď prišla Evelyn s listom, obaja pri stole drzo chľastali. Keď odišla, veselo v tom pokračovali. Mesut sa dokonca vykašľal na zvieratá, hoci sľúbil, že ich pôjde nakŕmiť. „Som veľmi prekvapený. Myslím, že na tejto Farme zavládla hrozná anarchia," pohoršoval sa Peťo.

Ožratý Mesut to už prepískol. Zdroj: tv markíza

No to, čo neskôr nasledovalo, sa dá nazvať nechutným hyenizmom. Ožratý Mesut už nevedel, čo od dobroty, vybehol von a zakričal na Peťa: „Pozeraj, ako sa to robí!” A v tej sekunde schmatol za krk morku a začal ňou mávať vo vzduchu. „Psy sa bránia útokom!” spieval a úbohá morka sa ledva trepotala. Keď to ostatní zbadali, neverili vlastným očiam. „Šibe ti?” kričali po ňom. „Troška zábavy nezaškodí!” rehotal sa Mesut. „Chytil morku pod krk, mal z toho veľkú recesiu, ale mňa to takisto pobúrilo, pretože sú to zvieratá, ktoré slúžia nám. Toto je neadekvátne správanie,” pohoršoval sa Peťo. Vysvetlenie Mesuta a Dávida však ostatných ešte viac pobúrilo. „Spravili sme to, lebo sme chceli vidieť, ako dlho vydrží. Odtnem jej hlavu v momente!” rehotali sa obaja.

No čím viac Mesut chľastal, tým bol k ženám dotieravejší. Dokonca schmatol Stanku a pobozkal ju. A druhý expert Dávid, ktorý bol rovnako opitý ako Mesut, to dával za vinu jej. Blondínka mu slušne vysvetlila, aby po nej nekričal, no opitému mozgu človek, žiaľ, v tej chvíli nič nevysvetlí. „Ja robím scény? Že mne hovoríš, že idem k tebe spať a za mojím chrbtom sa bozkávaš s iným? Vieš, čo mi môžeš," ledva bľabotal ožratý mladík. Toto správanie však Stanku dorazilo. „Daj sa dokopy! Ja môžem spať kde chcem a kedy chcem! A s nikým som sa tu nebozkávala! Keď piješ, si fakt neskutočný debil!" vyčistila mu žalúdok. To však opitého Dávida naštartovalo a začal ziapať ako nepríčetný a vulgárne jej nadávať.

„Ty si najmúdrejšia! Najmúdrejšia pi*a sprostá vy**baná sku**ená! defka! Strč si ten koláč, ktorý robíš, do prdele!" vrieskal po nej Dávid. Stanka to však nenechala len tak a zúrivo za ním vybehla von. „To sa s kým takto bavíš? Celý deň tu slopete ako také svine ožraté!" kričala po ňom na celý statok. Tam to však ani náhodou neskončilo.

A čo na to televízia?

“Takéto správanie voči zvieratám považujeme za vrcholne neprijateľné a správanie farmára bude adekvátne potrestané,” znie stanovisko Markízy. Ako Mesuta potrestajú, uvidíte zajtra večer na Markíze.

