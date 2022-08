Samotný slávnostný deň, 4. septembra, bude Rádio Devín oslavovať vo veľkom, na medzinárodnej československej úrovni. V rovnaký deň, 4. septembra 1972, totiž odštartovalo v Prahe vysielanie Rádia Vltava. Spoločným mimoriadnym vysielaním si oba okruhy pripomenú svoje „narodeniny“ i poslanie. Poslucháči a diváci môžu očakávať aj slávnostný galavečer venovaný originálnej programovej ponuke Rádia Devín a výnimočným osobnostiam. Oslavovať sa bude aj 25. septembra na obrazovkách Dvojky v hodinovom dokumentárnom filme a „rozhlasový päťdesiatnik“ – Rádio Devín sa chystá 30. septembra aj na Slávnostný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu venovaný 50. výročiu Rádia Devín spojený s oceňovaním osobností, ktoré Rádiu pomohli k rozvoju.

Herec Robo Roth. Zdroj: rtvs

Novinky, ktoré prekvapia poslucháčov

Oslavy 50. výročia Rádia Devín bude sprevádzať aj vizuálna kampaň plná prekvapení. Poslucháčov čaká nové moderné logo. Nadväzovať bude na architektonický odkaz obrátenej pyramídy Štefana Svetka, hradu Devín, korporátnu kultúru RTVS, ako aj symbol vysielacieho signálu a celoživotný kontakt s poslucháčom. Do tvorby novej identity povolali v RTVS aj Ľubicu Čekovskú, ktorá už pracuje na úplne novej zvukovej identite Devínu. „Inšpiráciu už mám, varí sa to... malo by to byť niečo zapamätateľné, úderné a niečím zvláštne,“ nechala sa počuť talentované Čekovská.

Ľubica Čekovská a Peter Lipa. Zdroj: rtvs

Hviezdy oslavujú v nových úlohách

V nových úlohách sa predstavia aj známe osobnosti. Stali sa totiž ambasádormi jubilea 50. výročia Rádia Devín. Na vlne jazzu je to spevák Peter Lipa, na vlne filmu režisér Peter Kerekeš, na vlne vážnej hudby skladateľka Ľubica Čekovská, na vlne divadla herec Robert Roth a na vlne literatúry spisovateľka Verona Šikulová. Ambasádori budú pripomínať počas štyroch mesiacov výročie Rádia Devín nielen z rozhlasového éteru, ale aj a na televíznych obrazovkách okruhov RTVS.

Spisovateľka Verona Šikulová. Zdroj: rtvs

A čo prajú ambasádori Rádiu Devín k jeho jubileu?



„Prajem Rádiu Devín veľa takých poslucháčov ako som ja – stálic,“ zaželala spisovateľka Veronika Šikulová. Herec Robo Roth sa pridal tiež so svojou gratuláciou: „Nech Rádio Devín nepoľaví v kvalite a ostane pri svojich nárokoch. To, čo niekto považuje za nadštandard, môže byť pre iného normou. To je to niveau, ktoré chcem žiť, vnímať a počúvať.“ Hudobná skladateľka Ľubica Čekovská zapriala Rádiu Devín „aby zotrvalo a bolo naďalej vyživované tým správnym obsahom, a aby bolo ešte minimálne ďalších 50 rokov na vlnách.“