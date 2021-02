Tomáš Maštalír, Zuzana Fialová, Dušan Cinkota, Marek Vašut alebo Juraj Loj. Aj tieto hviezdne mená sa objavia v novom seriáli Slovania. Ukočírovať také veľké hviezdy určite nebolo ľahké. O svojich manieroch porozprávali aj v špeciálnej zoomdebate. Cinkota chodil na pľac v župane a Fialová si vydobyla vlastné kozliatko. „Keďže som nemala nejakú akčnú postavu, hrala som sa počas prestávok s kozliatkom. Volal sa Bogdan, volala som ho Bóďa a dosť som s tým ,oprudzovala´, keďže som si ho pýtala aj počas natáčacích dní, keď neúčinkoval. Stál 10 eur na deň, aj keď nehral, mal svoju vodičku a dáždniček. Mala som ho na vôdzke," prezradila o svojom novom priateľovi Bogdanovi Zuzana. Sama sa zasmiala, že mala hviezdne maniere. Keďže je však veľká milovníčka zvierat, produkcia jej tento mini manier tolerovala. „Na konci natáčania mi sľúbili, že ho nezjedia, ale že ho nechajú na chov. Stále som s ním v kontakte," dodala.

Zuzana Fialová v seriáli Slovania. Zdroj: Stana TOPOLSKA

Cinki v župane Okrem vlastného kozliatka bol prekvapením pre Ukrajincov aj Dušan Cinkota. Ten chodil na pľac a z pľacu len v župane. „Ja som si to zariadil tak, že som chodil v župane na pľac. Keď som prvýkrát prišiel ráno na natáčanie, recepčná sa na mňa pozrela a opýtala sa: A vy kde idete? A ja som jej povedal: Do práce," zaspomínal si Cinkota. Bolo to však logické, pretože Cinkota ako Čarad mal na sebe veľa vrstiev mejkapu, takže odličovanie bolo veľmi komplikované, možno ešte dlhšie trvajúce ako samotné líčenie. A keďže na pľaci nebola sprcha, po natáčaní si len obliekol župan a všetko zo seba zmýval až v sprche na hoteli. Hoci išlo o veľké slovenské mená, štáb vrátane režiséra a produkcie potvrdili, že herci skôr trpeli, ako si užívali. V jednom období bolo na Ukrajine enormne veľa komárov, takže z natáčania si pravidelne odnášali nielen zážitky, ale aj štípance. Všetci vstávali zavčas rána a točilo sa aj 12 hodín. Všetko si však odtrpeli bez výčitiek a hnevu.