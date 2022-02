Markíza už onedlho štartuje tanečnú šou Let's Dance, ktorú na svoje obrazovky vracia po piatich rokoch. Naposledy sa z víťazstva tešil herec Vladimír Kobielsky (46) so svojou tanečnou partnerkou. Kto ho bude nasledovať? Pozrite si upútavku na nablýskanú šou.

"Je to tu! Najväčšia šou Let’s Dance s hviezdami, ktoré sa neboja prijať výzvu, mieri rovno k vám! Kto bude váš favorit? Tešíte sa?" znie oznam od utorka večera na instagramovom profile Markízy, ktorá zverejnila upútavku na nablýskanú šou. Tá štartuje už 6. marca a diváci sa môžu tešiť na desať súťažiacich, ktorí na parkete budú bojovať o titul Kráľovná/Kráľ tanečného parketu. Už teraz je ajsné, že je sa na čo tešiť. Vo video úpútavke figuruje všetkých desať finalistov.

Dominika Cibulková sa v nej ukázala s bohatou kučeravou hrivou, no nechýba jej v ruke aj raketa. Mórová má na sebe strapcové, trblietavé minišaty, mladý herec Bardy v nej predvádza vypracované telo v bielom tielku a Attila Végh tancuje v ligotavom zlatom saku so zlatými boxerskými rukavicami zavesenými na krku. Veď, pozrite si to sami ...