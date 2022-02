Bývalá hviezda JOJ-ky Zuzana Zuzanita Žilinčíková zo šou Take Me Out je známa plastikami a obrovskými perami. Tie si však presne pred rokom dala zmenšiť. No bez zákroku dlho nevydržala. Najnovšie prekvapila tým, že v zahraničí podstúpila plastiku zadku. Pre operáciu sa rozhodla v Španielsku. A odtiaľ sa chváli fotkami, ktoré radšej mali ostať iba do súkromného archívu...

Zuzanita sa vďaka svojim úpravám preslávila na obrazovkách a práve pre gigantické prsia či napichané pery sa stala neprehliadnuteľnou v šou Take me out či Nákupné maniačky. Aktuálne je dosť aktívna na sociálnej sieti, kde dokumentuje plastiku svojho zadku. "Konečne sa môj sen stal skutočnosťou! Napriek nepodarenému 1. pokusu v Turecku, som nakoniec skončila v Španielsku, kvôli predchádzajúcim znameniam. A že ich bolo dosť - smrť Pukyho, neplatný pas. Už sa neviem dočkať nového zadku,"napísala tesne pred operáciou na svojom Instagrame.

Zuzanita z Take me out rada provokuje. Zdroj: Instagram Z.

„Keďže som žena, nikdy nie som s ničím spokojná. Túžila som po zmene. Nielen po výraznom zadku, ale aj širokých bokoch a úzkom páse, čo som touto operáciou dosiahla,” vysvetlila na Instagrame Zuzana. No a tam ukázala aj fotku svojho pozadia tesne po zákroku. Snímka ju zachytáva, keď ešte leží na operačnom stole.

Blondínka následne zdokumentovala aj momenty na druhý deň, kedy sa ukázala s korzetom okolo tela. Taktiež ukázala, ako vykonáva "toaletu", na ktorú vlastne ani nemôže ísť, ale musí používať "lievik", do ktorého sa vymočí. Naozaj dosť nevábne skutočnosti, ktoré zverejňovala. Prešiel sotva týždeň a Zuzanita ukázala aj záber dole bez. "Ešte je to opuchnuté a krvavé, ale už teraz môžem povedať, že budem mať pop*deli úzky pás a široké boky," napísala k inkriminovanej fotke. Intímne partie si síce prekryla žltou hviezdičkou, no sú zábery, ktoré je niekedy lepšie nechať si iba pre súkromný archív.

