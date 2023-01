Najvýraznejšia postavička z JOJkárskej show Mama, ožeň ma je späť! Kontroverzný Projekt DJ Andrej si síce v televízií lásku nenašiel, no stačilo počkať iba deväť rokov a tá pravá nakoniec prišla aj sama. Tentokrát to vyzerá, že je to s ňou vážne.

Keď sa v roku 2013 objavila na televíznych obrazovkách show Mama ožeň ma, každému bolo hneď jasné, že sa kontroverzný Andrej Onderišin z obce Malčice stane hviezdou. A tak aj bolo, nikto mu predsa nemôže vziať, že svojím vystupovaním rozhodne ženy zaujal. Otázne však zostalo, aké ženy. V show totiž u svojej vyvolenej neuspel.

Elektrikár a programátor už niekoľko rokov zodpovedne rozvíjal ambiciózny Projekt DJ Andrej, pri ktorom mixoval tie najznámejšie piesne do podoby, akú prinesie jeho bujná fantázia.

Okrem toho sa venoval aj programovaniu a ciele mal už vtedy stanovené hoci vysoko, no jasne. Počas nakrúcania show totižto vyvíjal "operačný systém Windows, ktorý v sebe mal spájať prvky všetkých predošlých verzií Windowsu".

Ako sa netajil - o panictvo prišiel už v štrnástich a odvtedy stihol vystriedať mnoho partneriek. Spomedzi všetkých žien sa mu však hlboko do srdca vryla len jedna – Zuzana. „Stretol som ju v roku 2009 v Michalovciach neďaleko benzínky. Bola to láska na prvý pohľad. Bola krásna, no jednoducho dokonalá. Hoci nie moja prvá baba, ale prvá veľká a azda aj osudová láska,“ zdôveril sa Andrej. Dvojica sa dala dokopy, no dlho im to nevydržalo. Podviedla ho s najlepším kamarátom a aby toho nebolo málo, nájsť si lásku sa mu nepošťastilo ani v show Mama, ožeň ma.

Osamelému životu je však, zdá sa, koniec! Andrej si ešte v auguste minulého roka našiel priateľku Amáliu. Podľa sociálnych sietí je taktiež Michalovčanka. Možno im to mnohí nepriali, no dvojica sa nedala. Podľa všetkého ide o vážny vzťah, spolu sú už takmer pól roka!

