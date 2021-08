Na obrazovky mieri ďalšia séria Sestričiek. Verili ste na začiatku, že medzi divákmi bude mať tento seriál až taký úspech?

Nijako extra som nad tým neuvažovala, ale je pravda, že som cítila, že to čo robíme, má naozaj zmysel.

Kým ste nenastúpili do seriálu, Slováci vás vôbec nepoznali. Ako rýchlo ste si zvykli na popularitu a na to, že vás všetci na ulici spoznávajú?

Zatiaľ som zažila iba veľmi príjemné situácie a reakcie. Je pravda, že už cítim určitú zodpovednosť a nevychádzam z domu ako hastroš. Ja som bola vždy na ulici komunikatívna a rada sa zapájala do rozhovorov s cudzími a do všetkého strkala nos tak som to teraz práveže ja čo sa musím niekedy stiahnuť z pouličného diania.

S kým zo svojich kolegýň najlepšie vychádzate?

S každou a každým jedným krásne a po svojom. Už vieme svoje hranice aj kedy vstupovať a kedy nevstupovať do svojich priestorov.

Tento rok ste boli aj hviezdou Tvojej tváre a po pravde ste boli najväčším prekvapením. Spievate úžasne a máte nádherný hlas. Nechceli ste byť radšej speváčka?

Ďakujem. Ja som si odjakživa spievala kde a kedy sa dalo, bola to jedna z mojich najväčších radosti a nechcela som si to kaziť tým, že si z toho spravím prácu a budem sa snažiť zavďačiť slovenskému mainstreamovému meradlu. No po tom, čo som začala spievať v divadle a po šou mi to už nepríde ako prekážka. Uvidíme...

