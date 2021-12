Jiří Kodet poňal svoju poslednú filmovú úlohu skutočne bravúrne. Pri scénke s "nokami" idú diváci do kolien, no aký bol v skutočnosti? ,,Samozrejme aj doma bola občas výbušná atmosféra a musím povedať, že niekedy aj počas Vianoc. Ale nebolo to pochopiteľne rovnaké ako v Pelíškoch. Tam je určité zveličenie a jeho herecký vklad,“ povedala pani Kodetová v roku 2012 v českom nedeľníku Aha! ,,Rozčúlil sa napríklad, keď sa deti nejako nevhodne zatvárili, napríklad počas večere, alebo keď neboli pri stole v určitý čas a musel na ne čakať. Vyslovene pre maličkosti,“ povedala. Vedel sa vytočiť napríklad aj počas Vianoc? ,,Hnevalo ho, keď boli deti veľmi netrpezlivé a ponáhľali sa pre darčeky preč od stola. To nebolo povolené. Inak u nás Vianoce prebiehali klasicky vrátane liatia olova a ostatných zvykov,“ pokračovala pani Kodetová, ktorá s ním bola aj poslednú noc pred smrťou. ,,Áno, umrel doma a bola som s ním celú noc. Sedela som pri ňom, rozprávali sme sa a púšťala som mu jeho obľúbenú hudbu. Berliozovu Fantastickú symfóniu, Beethovena, Koncert troch tenorov Dominga, Pavarotiho a Carrerase. To sú moje posledné spomienky na neho a zároveň aj naše posledné rozlúčenie,“ smutne sa vrátila k dňu, keď velikán odchádzal do hereckého neba.

Pelíšky Zdroj: Archív



Aká bola príčina jeho smrti? ,,Mozgová príhoda to nebola. Tú síce prekonal počas predstavenia Divoká kačka, ale dostal sa z toho bez veľkých následkov, potom ešte natočil Pelíšky. Spúšťacím mechanizmom jeho problémov bol zlomený krčok. Dostal endoprotézu, ktorú telo neprijalo. Dvakrát mu vypadla, podstúpil reoperáciu, zle sa mu chodilo a trpel bolesťami. Skrátka to prestával zvládať. Pridávali sa ďalšie zdravotné komplikácie ako zápal pľúc a život ho prestal baviť. Už nemal pre čo žiť. Nemohol hrať, pracovať v záhrade, nemohol nič. Skrátka už nebol taký frajer ako kedysi,“ povedala. Ako však k tej škaredej zlomenine vôbec prišiel? ,,O piatej ráno zalieval kvietky a na schodoch sa mu priplietol pod nohy kocúr. Zrútil sa zo schodov, v ruke držal konvičku s vodou a spadol tak nešťastne, že došlo k zlomenine nohy v krčku. To všetko sa odohralo dva roky pred jeho smrťou,“ zaspomínala si.

Film Pelíšky sa stal kultovým a nemôže chýbať počas Vianoc na televíznych obrazovkách. Zdroj: Profimedia



Jiří Kodet zomrel 25. júna 2005 a jeho brat, akademický maliar Kristián Kodet (72), niesol jeho smrť veľmi veľmi ťažko. ,,Posledný mesiac a pol Jiří ležal v nemocnici a tesne pred smrťou ho pustili domov. Umrieť. Prial si to. Nechcel umierať v nemocnici,“ povedal v deň smrti jeho brat českému Blesku. ,,Díval sa mi priamo do očí a lúčil sa. Vedel som, že ho vidím naposledy.“ Legendárny a nezabudnuteľný herec už pred smrťou nevnímal a nespoznával množstvo ľudí. Žiť sa pre neho stalo tým najväčším utrpením.

