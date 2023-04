Mária Bartalos patrila kedysi k mimoriadne obsadzovaným herečkám. Bola hviezdou seriálu Oteckovia a účinkovala aj v šou Tvoja tvár znie povedome. V roku 2018 sa však prekvapivo len po troch mesiacoch randenia vydala za akrobata Adriána (29) a po narodení dvoch synov definitívne zavesila hereckú kariéru na klinec. Okrem toho aj mnoho vecí oľutovala. „Momentálne sa netvoria žánrovo pre mňa kvalitné veci. Tým, že sme kresťania, som sa dosť začala zaoberať tým, aký to má vplyv na môj život. Akú postavu by som hrala. Takto som si povedala, že by som už nikdy nešla do projektu, akým bola Trhlina. Také hororové veci a temné. Takisto by som nehrala milostné zápletky kvôli svojmu manželovi ani kvôli sebe. Máme nádherné manželstvo a vidím v tom problém,” povedala vtedy pre topky.sk.

Mária sa tak po svadbe a založení rodiny úplne zmenila. „Život sa mi zmenil zo dňa na deň, keď som do svojho srdca prijala Ježiša ako pravdu. A tak to bolelo. To uvedomenie, že všetky tie udalosti a Jeho smrť sa stali aj kvôli mne! Pomohol mi uvedomiť si, že len vďaka Nemu môžem byť skutočne dobrá,“ napísala v novembri minulého roka na Instagrame. V roku 2019 dokonca verejnosť pozývala na Národný pochod za život a odsúdila potraty. „Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že ľudský život má obrovskú hodnotu a túto hodnotu nadobúda už od počatia,“ povedala vo videu, kde účinkovala s manželom Adriánom. Za tento počin si vyslúžila poriadnu spŕšku kritiky. Neskôr priznala, že dostala aj vyhrážky.

Mária sa za akrobata Adriana vydala len po troch mesiacoch randenia. Zdroj: Lukáš Kimlička

Aby toho nebolo málo, následne prekvapila priznaním o svojom rozhodnutí nepokrstiť svojich synov. Týmto počinom si pohnevala svojich veriacich fanúšikov, ktorí jej odkázali, že jej syn pôjde do pekla. „Prišla mi správa s otázkou, či sme dali Noëla pokrstiť. Nie, nedali a ani nedáme. Viera pramení z osobného presvedčenia a myslím si, že k tomu musí človek dospieť sám. Niektorí veria, lebo mali osobný zážitok, iní uverili na základe počutého a iní, lebo pátrali po dôkazoch, ktoré ich doviedli k pravde. Ja som bola ako dieťa pokrstená, ale minulý rok som sa pokrstila znova, z vlastnej vôle, lebo je to o tom, že verím ja a nie mama, babka či suseda. A preto, keď príde ten deň a Noël nám povie, že sa chce pokrstiť, budem sa tešiť, že to chce z vlastnej iniciatívy a presvedčenia a že viem, že vie, že vie," napísala.

Mária je dvojnásobná mamička. Synom dala mená Noel a Jonatán. Zdroj: https://www.instagram.com/p/ClQxHNgjWvV/

Fanúšikov prednedávnom opäť prekvapila vyhlásením, že sociálne siete ju už nebavia tak ako kedysi. Svoju tvorbu by tak rada úplne zasvätila Bohu a chcela by sa stať motivátorom na život s Bohom. „Aký naozaj je, z môjho pohľadu, nevychádzajúc zo žiadnej tradície či náuky, ale taký, akého som ho spoznala za posledné roky,” napísala. Priznala, že neskutočne obdivuje tých, ktorí po celom svete motivujú k vzťahu s Bohom, menia ľudské životy a bojujú tak za dobro a pravdu. Dodala, že bude ukazovať najmä svoj život s rodinou. Nakoniec ľudí vyzvala, aby ju prestali sledovať, ak ich týmto svojím rozhodnutím sklamala. „Uplynulo 5 rokov, odkedy sa zo mňa stal nový človek, a týchto päť rokov sa ani nedá porovnať s tými 23 rokmi pred nimi. Ak si niekto myslí, že život bez Boha je ,o dosť lepší', zaručene pravý život s Bohom ešte nezažil. Je to podľa mňa to najvzrušujúcejšie, čo človek môže na zemi zažiť. A rada vám to budem svojimi malými životnými svedectvami dokazovať,” ukončila svoju kázeň.

Svojho muža Adriana si Mária doslova vymodlila. Pár tvoria od roku 2018. Zdroj: TV Markíza

Toto Máriine priznanie opätovne rozdelilo ľudí na dva tábory. Kým boli niektorí pohoršení z jej rozhodnutí a označili ju za zaslepenú a naivnú, iní ju podporili. Slova sa nezdržali ani jej bývalí kolegovia, medzi nimi aj herec Marián Mitaš. „Prečo by sme mali odchádzať? Čokoľvek, čo ťa urobí šťastnou a neubližuje druhým, je úplne v poriadku. Azda len kontrolná otázka - Láska dvoch mužov alebo žien je tiež láska?” Mária sa k jeho otázke nevyjadrila, no odpovedalo mu viacero jej fanúšikov. „Škaredé časy sú. Neprajú kresťanskej viere. Moc a mamon ovládajú mnohých pastierov. Tí potom zvláštne kážu a strhujú ľudí k nenávisti. Preto sa pýtam, ako rozmýšľa Mária. Iste zvládne sama odpovedať,” napísal Marián, no Bartalos ani na to neodpovedala.