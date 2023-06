Martina stvárňuje v dennom seriáli odhodlanú Naďu, ktorá po nezvyčajnej pracovnej ponuke hrá mamu malej Hanky. Tentoraz pustila fanúšikov do svojho súkromia a na sociálnej sieti pridala fotografiu s jej mamičkou, ktorá oslávila životné jubileum 60 rokov. Teraz je hneď jasné, po kom zdedila herečka krásu a príjemné vyžarovanie.



Herečky z Mamy na prenájom: Zľava Martina Zábranská, Diana Ristová a Kamila Heribanová. Zdroj: Instagram/Martina Zábranská

K záberu pripojila aj láskyplné vyznanie: „Moja mamička, nádherná žena, živel, blázon s energiou “dvaciny” a veľký správňak a človek, oslávila 60-ku a mne sa nechce veriť. Ako sa to?... že vek je len číslo? U nej to naozaj platí a to chcelo kyticu hodnú jej výnimočnosti. Všetko najlepšie, mami.” Pridávame sa ku gratuláciám a Martininej mame k jubileu prajeme taktiež len to najlepšie.



