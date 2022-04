Attila Végh prijal pozvanie do zábavnej relácie Adely Vinczeovej a Dana Dangla 2 na 1, kde bolo opäť poriadne veselo. Jeho kamaráti na neho nabonzovali rôzne veci a prezradili aj to, že kedysi bol z neho riadny „tučko“, ktorý mal cca 120 kg. Bolo to v čase, keď pracoval v bufete. „Bol to veľký zážitok. Skončil som 3. ročník a išiel som brigádovať cez letné prázdniny do bufetu. Predával som tam langoše, vyprážané hejky a klobásy. Zobudil som sa ráno a dal som si dva langoše, aby som bol spokojný (smiech). Došiel obed, šupol som si klobásu. Na večeru som si dal rybičku, akože diéta (smiech). Mal som to takto zadelené,“ prezradil Attila v šou.

„Po dvoch mesiacoch som, prisahám, nespoznal sám seba, keď som išiel domov. Išiel som sa vycikať na záchod a problém (smiech). Strašne som pribral, nejakých 25 kíl,“ povedal s veľkým pobavením. „To si strašne dlho nebol cikať, keď si prišiel po takom dlhom čase na to, že si musíš nazberkať brucho na záchode,“ vtipkovala Adela.

