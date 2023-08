Herečku si diváci spájajú najmä s postavou doktorky Júlie z Druhej šance či Šarloty z mega úspešného Dunaja. Viacerí herci z dobového hitu si pomedzi nakrúcanie vzali pauzu a vychutnávajú si zaslúžený oddych na dovolenke. Relax si dopriala aj Arató – najprv si odskočila do našich veľhôr, no a aktuálne je v Chorvátsku.



Sarah s kolegami z Druhej Šance Jánom Koleníkom a Liv Bielovič. Zdroj: Instagram/jan_kolenik

Spoločnosť jej robia kamaráti, ale najmä nový muž, ktorého sa rozhodla ukázať aj svojim fanúšikom na Instagrame. K romantickým záberom napísala krátky, no výstižný popis: „Amore.” Pod fotkou sa okamžite objavili nadšené komentáre. „Milujem vašu energiu,” napísala Kristína. „Mojkáči,” odznelo od Michaely. S rovnakým mužom bola aj na výlete v Tatrách, kde sa člnkovali na Štrbskom plese či oddychovali vo wellnesse. Sarah kedysi tvorila pár s istým kameramanom, no zjavne jej to nevyšlo, keďže žiari po boku nového sympaťáka.



