Nežná brunetka sa nedávno vydala a žiari šťastím. Darí sa jej aj po profesionálnej stránke, a ako sama povedala, je šťastná, že môže robiť to, čo ju baví. Pred časom bola hosťom v podcaste Soultalk, kde si takmer po troch rokoch od natáčania zaspomínala na záver 2. série Pána profesora. Ráchel v seriáli stvárňovala študentku Rebeku a musela sa popasovať aj so scénami, v ktorých tancovala polonahá v striptízovom bare. V minulosti už pre Markízu priznala, že pred natáčaním musela absolvovať fyzicky náročný tréning a počas scény sa necítila príliš komfortne.

Ako to vníma dnes? „Mala som problém s tým, keď som tancovala pri tyči a mala som na sebe spodnú bielizeň. Už samo o sebe je to dosť nepríjemné, keďže sa na vás pozerá 50 komparzistov a je tam celý štáb. Bolo to pre mňa nepríjemné, lebo niektorí komparzisti si ma začali natáčať na mobil, mimo ostrej. A teda ani počas ostrej by sa to nemalo stávať. Mali blbé poznámky a už tak som sa cítila dosť zle, keď som tam bola polonahá a musela som robiť niečo, čo mi vôbec nie je prirodzené,“ opísala moderátorom.

„Bolo to strašne nepríjemné, a keby som tam nemala vedľa seba Dana Žulčáka, svojho hereckého kolegu a kamaráta, tak neviem, čo by som robila,“ dodala. Prečo teda kývla na scenár? „Ono je to takto, podpíšete zmluvu na seriál, dostanete scenár alebo si ho potom prečítate, len tu sa to ešte nejak upravovalo, upravovali sa postavy a ja som vlastne hrala postavu za iné dievča. Čiže som to dostala takto a musela som to urobiť. Čo nie je problém, veď herectvo je o tom, vaše telo a vy patríte tomu dielu. Ale sú tam určité veci, ktoré vám to buď spríjemnia a urobia vám robotu ľahšou, alebo vám to oveľa viac sťažia a cítite sa nepríjemne. Bolo by fajn, keby sa takých vecí stávalo menej, ale pre mňa to bola aspoň skúsenosť, že nabudúce si musím povedať a byť viac asertívna,“ zhodnotila.









